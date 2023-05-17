Жизнь аистов: в Полтавской области организовали стрим из птичьего гнезда

Аист в гнезде. Фото: скриншот из стрима "Аист Грицько"

В селе Леляки Полтавской области в национальном парке "Пирятинский" на гнезде птиц установили камеру и запустили круглосуточную трансляцию.

На этом видео можно рассмотреть гнездо аиста Грицька и его "жены" Одарки, а также маленьких птенцов. Круглосуточный стрим ведется на YouTube-канале "Аист Грицько".

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В национальном парке признаются, что ждут аистов каждый год, и до полномасштабного вторжения хотели встретить их по-особому. Но тогда не успели все обустроить. Удалось все организовать только сейчас.

"Приборы для наблюдения, которые на тот момент находились в Салтовке под Харьковом, работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать", — пишут инициаторы.

Каждый день стрим о жизни аистов набирает все больше популярности. Не исключено, что весь собранный видеоматериал ученые используют для изучения гнездового поведения аистов.

Напомним, в Антарктиде ученым удалось сделать видео птенца пернатых хищников Антарктики — южнополярного поморника. Они говорят, что птица совершенно не боится людей, а в случае угрозы гнезду или птенцам — поднимает крик, взлетает и даже бьет крыльями по голове.