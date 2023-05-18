Из России за последние пять лет сбежало 50 тысяч ученых

Российская академия наук. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Российские ученые массово бегут из страны. Вице-президент Российской академии наук (РАН) и председатель Сибирского отделения РАН, Валентин Пармон, сообщил о том, что более 50 тысяч научных сотрудников покинули Россию за последние пять лет.

Об этом сообщает российский The Insider.

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По информации, опубликованной агентством "Интерфакс", Пармон отметил, что Россия потеряла тех, кто способен развивать технологии.

"Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависят от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", — сказал академик.

Академик считает, что для достижения уровня технологически развитых стран и привлечения талантливых людей в науку необходимо увеличить финансирование исследований примерно в три раза.

Он также отметил, что текущее правило, согласно которому зарплата ученых должна быть не менее двойного размера средней зарплаты в регионе, является дискриминационным.

"Естественно, стоит вопрос о дискриминации зарплаты ученых в регионах и мегаполисах, потому что 200% по отношению к средней зарплате — это несерьезно, наука — она везде наука", — подчеркнул Пармон.

Наука, по его словам, должна оцениваться равным образом везде.

Тем временем, теряя своих ученых, Россия пытается воровать наших. На оккупированных территориях украинских академиков и членов Национальной академии наук Украины хотят заставить поступить в российскую академию наук.