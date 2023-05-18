Из России за последние пять лет сбежало 50 тысяч ученых
Российские ученые массово бегут из страны. Вице-президент Российской академии наук (РАН) и председатель Сибирского отделения РАН, Валентин Пармон, сообщил о том, что более 50 тысяч научных сотрудников покинули Россию за последние пять лет.
Об этом сообщает российский The Insider.
Россия теряет "светлые умы"
По информации, опубликованной агентством "Интерфакс", Пармон отметил, что Россия потеряла тех, кто способен развивать технологии.
"Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависят от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", — сказал академик.
Академик считает, что для достижения уровня технологически развитых стран и привлечения талантливых людей в науку необходимо увеличить финансирование исследований примерно в три раза.
Он также отметил, что текущее правило, согласно которому зарплата ученых должна быть не менее двойного размера средней зарплаты в регионе, является дискриминационным.
"Естественно, стоит вопрос о дискриминации зарплаты ученых в регионах и мегаполисах, потому что 200% по отношению к средней зарплате — это несерьезно, наука — она везде наука", — подчеркнул Пармон.
Наука, по его словам, должна оцениваться равным образом везде.
Тем временем, теряя своих ученых, Россия пытается воровать наших. На оккупированных территориях украинских академиков и членов Национальной академии наук Украины хотят заставить поступить в российскую академию наук.