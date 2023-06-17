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Ученые изобрели лекарство от старения: при чем здесь искусственный интеллект

17 июня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые изобрели лекарство от старения: при чем здесь искусственный интеллект
Таблетки в бутылочке. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые Университета в Эдинбурге сделали большое открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.

Об этом сообщает сайт университета.

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Ученые обнаружили три химических вещества — гинкгетин, периплоцин и олеандрин. Они оказались эффективными при удалении стареющих клеток.

Ученые также сообщили, что все вещества являются природными продуктами, содержащимися в традиционных лекарственных растениях.

Они также убеждены, что обнаруженные вещества могут стать вспомогательными средствами в лечении таких заболеваний как рак, болезнь Альцгеймера, снижение зрения.

"Это исследование демонстрирует, что искусственный интеллект может быть невероятно эффективным, помогая нам идентифицировать новые препараты-кандидаты, особенно на ранних стадиях открытия лекарств и для болезней со сложной биологией или небольшим количеством известных молекулярных целей",— заявил доктор Диего Оярзун из школы информатики и биологических наук.

Напомним, американская компания Varda запустила на околоземную орбиту первый космический завод. Несмотря на то, что он размером всего 70 см, аппарат будет работать как фармацевтическая фабрика для изготовления компонентов лекарства в невесомости.

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