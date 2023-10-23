Ученые обнаружили еще одну причину мужского бесплодия

Ученые работают в лаборатории. Фото: google

В новом исследовании ученые обнаружили, что неправильно произошло в процессе генерации спермы. Исследователи рассказали, что процесс мейоза, предполагающий производство организмом гаплоидных клеток, имел один набор хромосом вместо обычных двух, превращающихся в сперму.

Об этом сообщает The Science Time.

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Исследовательница биологии мейотических хромосом Кэтрин Биллмайр из Университета Джорджии Стоуэрса, объясняет, что дефекты мейоза являются значительными факторами бесплодия.

Биллмайр объясняет, что для того, чтобы узнать больше о правильном разделении хромосом на репродуктивные клетки, их интересует происходящее непосредственно перед этим событием во время образования форм синаптонемального комплекса между ними. Синаптонемный комплекс — это белковая структура, образованная мейозом, образующая мостик между парами хромосом. Это позволяет заменять гены и успешно расщеплять гены гаплоидными клетками.

Исследователи из Института медицинских исследований Стоуэрса и сотрудничавшие с Велкомским центром клеточной биологии Эдинбургского университета использовали технику редактирования генов для выполнения специфических белковых мутаций в белках синаптонемального комплекса мышей. Они обнаружили, что только одна мутация может привести к бесплодию среди грызунов.

Исследователи надеются, что результаты могут помочь в разработке методов лечения мужского бесплодия, особенно для тех мужчин, у которых недостаточно спермы.

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