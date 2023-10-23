Вчені виявили ще одну причину чоловічого безпліддя

Вчені працюють в лабораторії. Фото: google

У новому дослідженні вчені виявили, що неправильно відбулося в процесі генерації сперми. Дослідники розповіли, що процес мейозу, який передбачає виробництво організмом гаплоїдних клітин, мав один набір хромосом замість звичайних двох, які перетворюються на сперму.

Про це повідомляє The Science Time.

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Дослідниця біології мейотичних хромосом Кетрін Біллмайр з Університету Джорджії Стоуерса, пояснює, що дефекти мейозу є значними факторами безпліддя.

Біллмайр пояснює, що для того, щоб дізнатися більше про правильний поділ хромосом на репродуктивні клітини, їх цікавить те, що відбувається безпосередньо перед цією подією, під час утворення форм синаптонемального комплексу між ними. Синаптонемний комплекс — це білкова структура, утворена мейозом, яка утворює місток між парами хромосом. Це дозволяє замінювати гени та успішно розщеплювати гени на гаплоїдні клітини.

Дослідники, які були з Інституту медичних досліджень Стоуерса і співпрацювали з Велкомським центром клітинної біології Единбурзького університету, використали техніку редагування генів для виконання специфічних білкових мутацій у білках синаптонемального комплексу мишей. Вони виявили, що лише одна мутація може призвести до безпліддя серед гризунів.

Дослідники сподіваються, що результати можуть допомогти в розробці методів лікування чоловічого безпліддя, особливо для тих чоловіків, у яких недостатньо сперми.

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