Штучний інтелект може визначити діабет за голосом — дослідження

Лікарі визначають діагноз людини. Ілюстративне фото: Freepik

Штучний інтелект тепер може визначити діабет за допомогою голосу. Для цього йому потрібно всього шість секунд.

Про це йдеться в журналі Mayo Clinic Proceedings: Digital Health.

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Зазначається, що вченим компанії Klick Labs з Канади вдалося розробити інструмент на базі штучного інтелекту, який може поставити діагноз щодо діабету другого типу, використовуючи голос людини.

Як це працює

За словами засновників, машина зможе впоратися з цим завданням, коли почує запис мови людини, яка буде тривати від 6 до 10 секунд. Нині штучному інтелекту вдається правильно поставити діагноз у 89% і 86% випадків для жінок і чоловіків відповідно.

Особливості дослідження

Загалом у дослідженні взяло участь 267 людей, серед яких у 75 добровольців було підтверджено захворювання. Їх попросили протягом двох тижнів записувати фразу: "Привіт, Як справи? Який у мене зараз рівень глюкози?". Після цього дослідники зробили аналіз масиву даних з 18 тисяч аудіо за 14 особливостями, серед яких тембр, інтенсивність, рівень шуму та інші. Потім вони знайшли закономірність між ними та наявністю такого діагнозу.

"Сучасні методи діагностики вимагають багато часу, грошей, поїздок. Технології аналізу голосу можуть повністю позбавити від цих перешкод. Наше дослідження показало важливість зміни голосу у здорових людей і хворих на діабет другого типу, і здатне змінити підходи медичної спільноти до діагностики діабету", — пояснили науковці.

У Міжнародній діабетичній федерації зауважили, що майже кожен другий із 480 мільйонів людей із діабетом у всьому світі не знає, що має таку хворобу.

Нагадаємо, з 8 жовтня в Одесі можна отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.