Ученые обнаружили новый сигнал в человеческом мозге: работает лучше, чем компьютер

Модель человеческого мозга в руках исследователя. Фото: Shutterstock

Ученые обнаружили уникальную форму клеточного обмена сообщениями, происходящую в мозгу человека, которой раньше не было. Открытие намекает на то, что наш мозг может быть более мощной вычислительной единицей, чем мы думали.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Издание сообщает, что еще в 2020 году ученые из институтов Германии и Греции сообщили о механизме во внешних клетках коры головного мозга, который сам по себе производит новый "градуированный" сигнал, что может предоставить отдельным нейронам другой способ выполнения своих логических функций.

Во время операции над больными эпилепсией были удалены некоторые участки их ткани, которую позже исследовали. Ученые, проводившие исследования, измеряли электрическую активность этих участков и изучали их структуру с помощью флуоресцентной микроскопии. В ходе исследования они обнаружили, что некоторые клетки в коре головного мозга используют не только обычные ионы натрия для передачи сигналов, но и кальция.

Эта комбинация положительно заряженных ионов вызвала никогда ранее не наблюдавшиеся волны напряжения и называются они опосредованными кальцием дендритными потенциалами действия, или dCaAP.

Улучшение работы мозга

Да, поиск потенциала действия, опосредованного кальцием, достаточно интересен. Но моделирование того, как этот чувствительный новый вид сигнала работает в коре головного мозга, сделало сюрприз.

Кроме того, требуется дополнительная работа, чтобы увидеть, как dCaAP ведут себя на всех нейронах и в живой системе. Не говоря уже о том, это человеческая привилегия, или подобные механизмы развились где-то в животном мире.

Однако исследование еще не до конца изучено и требует многих экспериментов. Несомненно, это повлияет на дальнейшие знания о человеческом мозге и откроет пути к изобретению лекарства для преодоления многих болезней, связанных с нервной системой.

Напомним, что ученые рассказали, что за 2018 год в мире более 14 млн человек заболели сахарным диабетом второго типа из-за несбалансированного питания. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в Европе и Центральной Азии.