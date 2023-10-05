Ученые воспроизвели 3D модель шаманки, которая более 4 тысяч лет назад жила на Полтавщине

Воспроизведенная 3D модель женщины-шаманки. Фото: Shamanka.ar

Археологи коммунального учреждения "Центр охраны и исследований памятников археологии" воспроизвели оцифрованную 3D-модель настоящей женщины-шаманки времен ранней бронзы (III тыс. до н.э.). Этому предшествовали археологические раскопки в Гребенке Потавской области, которые проводились еще в 2007 году.

Об этом сообщает Shamanka.ar.

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Воспроизведенный образ шаманки катакомбной культуры. Фото: Shamanka.ar

Ученые определили, что женщина 25-30 лет, ростом 154-158 см, была захоронена с богатым и выразительным инвентарем ритуального содержания. Указанные находки в погребении, их расположение и контекст дали ученым возможность определить этот инвентарь как предметы шаманского применения и символы высокого социального положения.

Женщину идентифицировали как служительницу культа, шаманку, знахарку, представительницу высокой социальной касты тогдашних катакомбных племен.

Кто они — украинские шаманы

В древних культурах шаманы в большинстве своем сочетали в себе функции как колдунов, общавшихся с племенными духами, так и целителей, древних врачей и знахарей. О достаточно высоком уровне "медицинской подготовки" этой женщины свидетельствует человеческий зуб в составе ее ожерелья: вероятнее всего, целительница вырвала его у своего соплеменника, лишив его таким образом сильной боли.

Останки женщины-шаманки. Фото: Shamanka.ar

Сама покойница была лежала в могиле примерно в той же позе, в которой хоронили умерших ее соплеменники. Но все же, как было отмечено археологами, ее кости несколько имели искусственное расположение, и были "выложены" в приближенной к "правильной" анатомической позе. Вероятно, погребение уже происходило тогда, когда плоти на костях уже не было.

Хоронили вместе со жрицей

Ожерелье женщины-шаманки с зубом. Фото: Фото: Shamanka.ar

Важным фактором, определяющим принадлежность покойной к касте жрецов, было положение горшка рядом с ней. Он находился в необычном месте для погребений тех времен — у ног, и был перевернут. У многих древних народов перевернутые вверх дном сосуды отождествлялись с потусторонним миром, переходом в засветы, сменой одного пространства — другим, одного состояния — на противоположное. Содержательную нагрузку перевернутой посуды ученые связывают с разными обрядами переходов.

Как же без бубна?

Бубен и палка-колоталка. Фото: Shamanka.ar

Наиболее отчетливо шаманская черта покойной вырисовывалась находкой остатков бубна и палки-колоталки рядом. Внутри бубна были обнаружены остатки органического вещества, которое исследователями отождествляется с остатками ароматических веществ для окуривания. Возможно даже речь идет об определенных психотропных препаратах, благодаря которым женщина входила в транс и общалась с духами или богами.

Ранее мы рассказывали, что древние мумифицированные останки были обнаружены в Куско, Перу, после чего перевезли их в мексиканской столице. С помощью радиоуглеродного метода было установлено, что возраст "необычных" мумий превышает 1000 лет.