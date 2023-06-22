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Ученые открыли новые способности шимпанзе

22 июня 2023 14:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые открыли новые способности шимпанзе
Шимпанзе на природе. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Опыты, проведенные командой ученых из США и Европы, указывают на способность шимпанзе прогнозировать различные возможности и адаптировать свое поведение в соответствии с этими предположениями. Шимпанзе — второй вид после человека, у которого была обнаружена такая умственная способность.

Об этом пишет Biology Letters.

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Способности шимпанзе

Уникальная способность проанализировать существующую информацию, составить на ее основе потенциальные будущие сценарии и сформировать планы действий в зависимости от них обычно считается одной из ключевых характеристик человеческого интеллекта. Однако данный проект, инициированный учеными из Калифорнийского университета в Беркли, демонстрирует, что шимпанзе способны к аналогичным действиям.

Эксперименты проводились на острове Нгамба в Уганде в заповеднике для шимпанзе, где они обитают на территории около 40 гектар. В начальной стадии эксперимента 15 шимпанзе предоставили две платформы, на которые положили пищу, после чего камень был опущен через непрозрачную трубу на одну из платформ, смещая еду с нее. Шимпанзе должны были предотвратить опрокидывание платформы, и все они успешно справились с этой задачей.

В следующем эксперименте над платформами расположили Y-образную трубу, из которой камень мог упасть на любую из двух платформ, создавая некоторую неопределенность. В этом контексте 13 из 15 шимпанзе смогли прогнозировать возможность потери пищи с обеих платформ и адаптировали свои действия, удерживая обе платформы.

Напомним, что ученые изучили, как наш биологический ритм оказывает влияние на длительность жизни. Таким образом, это позволит лучше понять взаимосвязи между этими процессами и обеспечением долголетия.

Также мы писали, что исследователи из Кельнского университета обнаружили фармацевтическое средство, которое поможет клеткам исправлять больше повреждений ДНК и таким образом замедлить процессы старения и предупредить множество болезней, в частности рак.

 

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