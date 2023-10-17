Почему кошки спят на человеке? Ученые озвучили неожиданную причину

Кот отдыхает вместе со своей хозяйкой. Фото: Rawlstock/Getty Images

Кошки больше других домашних животных обожают "брать в плен" своего хозяина, ложиться в ноги, залезать на руки и мирно засыпать. И это самое милое зрелище. Но почему мурчики обожают засыпать на своем человеке? Неужели дело только в дополнительном источнике тепла?

Консультант по поведению кошек из Сакраменто Микель Дельгадо изданию Inverse рассказала, почему на самом деле наши коты это делают. Специалист отметила, что на самом деле такое поведение имеет несколько составляющих, практическое и социальное.

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Как отмечает Дельгадо, конечно, первая и самая главная причина — источник тепла.

Термонейтральная зона кошки, поддерживающая постоянную температуру тела животного, составляет около 29,4 градуса по Цельсию, тогда как у людей от 20 до 22,2 градуса.

Несмотря на наличие теплой "шубки" кошки постоянно ищут любой источник тепла: солнечные лучи, обогреватели, ноутбуки, человек. В общем, все, что можно использовать для того, чтобы согреться. Именно поэтому в холодное время года котики почти не отходят от своих хозяев.

"Я не хочу, чтобы это звучало так, будто коты просто используют нас для тепла. Но это, безусловно, большой мотиватор", — отмечает эксперт.

Кот отдыхает вместе со своей хозяйкой. Фото: istockphoto.com

Почему кошка садится на колени? Это имеет важное значение

Кошки социальные существа. К примеру, если этим животным нравится общество друг друга, они могут лежать, спать вместе, прижиматься друг к другу. Таким образом, когда котик заползает на колени, он включает вас в свою социальную группу, объясняет Дельгадо.

Как утверждают исследователи, такое поведение может быть обусловлено тем, как животное проводит свои первые дни. Дело в том, что первые три недели жизни котята не способны регулировать температуру собственного тела — фактически они полностью полагаются в этом вопросе на матерей или братьев и сестер.

Они могут привнести такое поведение в свою жизнь, когда станут взрослыми, или же наоборот могут обнаружить, что предпочитают одиночество без объятий. Такие варианты тоже норма.

По словам Дельгадо, возраст от 2 до 7 недель является решающим периодом. Именно он определяет, насколько кошка будет социальной.

Кот отдыхает у камина с хозяином. Фото: google.com

Возможно ли приучить кошку сидеть на коленях?

Дельгадо отмечает, что иногда достаточно просто любить своего кота. Также эксперт призывает уважать желания и чувства домашних любимцев. Если они не хотят сидеть на руках, не нужно их заставлять.

Чтобы приучить котика сидеть на коленях или взбираться на плечи, можно использовать лакомство. Но этот вариант не дает никаких гарантий, ведь как ни крути, все зависит от желания кота.

Кошки проявляют расположение многими другими способами, в том числе медленным морганием и даже сидя спиной к вам, поэтому важно видеть, как ваша кошка проявляет свою любовь, даже если она не дремлет у вас на коленях.

Кот уснул на коленях у хозяина. Фото: google.com

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"Сделайте этот переход как можно более мягким", — советует Дельгадо.

Во-первых, попытайтесь прикоснуться к питомцу там, где ему нравится больше всего — это станет сигналом, который разбудит животное.

Во-вторых, медленно встаньте, чтобы у питомца было достаточно времени самостоятельно спрыгнуть.

Дело в том, что внезапное пробуждение может слишком взволновать животное. И так оно точно не будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

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