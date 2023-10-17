Чому кішки сплять на людині? Вчені озвучили неочікувану причину

Кіт відпочиває разом зі своєю господаркою. Фото: Rawlstock/Getty Images

Коти більше за інших домашніх тварин обожнюють "брати в полон" свого господаря, лягати в ноги, залазити на руки й мирно засинати. І це наймиліше видовище. Та чому мурчики обожнюють засинати на своїй людині? Невже справа лише у додатковому джерелі тепла?

Консультантка з поведінки котів із Сакраменто Мікель Дельгадо виданню Inverse розповіла, чому насправді наші коти це роблять. Спеціалістка зазначила, що насправді така поведінка має кілька складових, зокрема практичну та соціальну.

Читайте також:

Чому кішки люблять сидіти на людях

Як зазначає Дельгадо, звичайно, перша та найголовніша причина — джерело тепла.

Термонейтральна зона кішки, яка підтримує постійну температуру тіла тварини, становить близько 29,4 градуса за Цельсієм, тоді як у людей — від 20 до 22,2 градуса.

Попри наявність теплої "шубки", кішки постійно шукають будь-яке джерело тепла: сонячні промені, обігрівачі, ноутбуки, людину. Загалом все, що можна використати для того, щоб зігрітися. Саме тому в холодну пору року котики майже не відходять від своїх господарів.

"Я не хочу, щоб це звучало так, ніби коти просто використовують нас для тепла. Але це, безумовно, великий мотиватор", — зазначає експертка.

Кіт відпочиває разом зі своєю господаркою. Фото: istockphoto.com

Чому кішка сідає на коліна? Це має важливе значення

Кішки соціальні істоти. До прикладу, якщо цим тваринам подобається товариство один одного, вони можуть лежати, спати разом, тулитися один до одного. Таким чином, коли котик заповзає до вас на коліна, він включає вас у свою соціальну групу, пояснює Дельгадо.

Як стверджують дослідники, така поведінка може бути обумовлена тим, як тварина проводить свої перші дні. Річ у тім, що перші три тижні життя кошенята не здатні регулювати температуру власного тіла — фактично вони повністю покладаються в цьому питанні на матерів або братів та сестер.

Вони можуть привнести таку поведінку у своє життя, коли стануть дорослими, або ж навпаки можуть виявити, що віддають перевагу самотності без обіймів. Такі варіанти теж норма.

За словами Дельгадо, вік від 2 до 7 тижнів є вирішальним періодом. Саме він визначає, наскільки буде кішка соціальною.

Кіт відпочиває біля каміна з господарем. Фото: google.com

Чи можливо привчити кішку сидіти на колінах?

Дельгадо зазначає, що інколи для цього достатньо просто любити свого кота. Також експертка закликає поважати бажання та почуття домашніх улюбленців. Якщо вони не хочуть сидіти на руках, не треба їх змушувати.

Щоб привчити котика сидіти на колінах або забиратися на плечі, можна використовувати ласощі. Але цей варіант не дає жодних гарантій, адже як не крути, все залежить від бажання кота.

Кішки виявляють прихильність багатьма іншими способами, зокрема повільним морганням і навіть сидячи спиною до вас, тому важливо бачити, як ваша кішка виявляє свою любов, навіть якщо вона не дрімає у вас на колінах.

Кіт заснув на колінах у господаря. Фото: google.com

Як встати, якщо кішка заснула у вас на колінах — не лайфхак, а мистецтво

"Зробіть цей перехід якомога м’якшим", — радить Дельгадо.

По-перше, спробуйте доторкнутися до вихованця там, де йому подобається найбільше — це стане сигналом, який розбудить тварину.

По-друге, повільно встаньте, щоб у вихованця було достатньо часу самостійно зістрибнути.

Річ у тім, що раптове пробудження може надто схвилювати тварину. І так вона точно не буде почуватися комфортно та у безпеці.

Раніше ми розповідали, чому коти лягають на хворе місце і які хвороби "лікують".

Нагадаємо, ми писали, як довго кішку можна залишати саму вдома.

Також ми повідомляли, як привчити кота не дряпати меблі та шпалери.