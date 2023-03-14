Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно
Ученые выдвинули предложение поднять над уровнем моря Мальдивы примерно на 6 метров. Это нужно для того, чтобы защитить их от возможных подтоплений из-за непрерывного таяния ледниковых масс.
Об этом пишет Eco-Business.
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По мнению ученых из Университета Восточной Англии, это поможет спасти Мальдивы от цунами и затоплений. Сейчас около 80% островов всего на метр над морем — это делает их особенно уязвимыми к климатическим проблемам.
Поднять Мальдивы помогут насыпи и возведение на архипелаге новых островов. Государство не сможет обойтись без такой реконструкции, как считают ученые.
Для того чтобы поднять каждые 100 гектаров островов, нужно инвестировать не менее 8 миллионов долларов. Мальдивы насчитывают 1196 островов, общая площадь которых составляет около 297 квадратных километров.
"Конечно, эти острова будут выглядеть совсем не так, как те красивые острова с пляжами, которые мы видим в туристических брошюрах. Они были бы очень городскими со многими высотными домами, как это видно в Мале сегодня", — говорится в пресс-релизе Университета Восточной Англии.
С точки зрения применения подхода основным необходимым ресурсом является песок, легко доступный на Мальдивах. По словам одного из ученых, предложенный подход будет самым эффективным и медленным повышением уровня моря, связанным с сильной стабилизацией климата.
Заметим, на Мальдивах уже был создан новый остров, который назвали Хулхумале. Он выстроен из морского песка.
Авторы исследования говорят, что такие мероприятия уже совсем скоро понадобятся:
- Маршалловым островам,
- Тувалу,
- Кирибати и другие островные государства, которые находятся под угрозой исчезновения.
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