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Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

14 марта 2023 22:03
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Поднять Мальдивы помогут насыпи и возведение на архипелаге новых островов
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Ученые выдвинули предложение поднять над уровнем моря Мальдивы примерно на 6 метров. Это нужно для того, чтобы защитить их от возможных подтоплений из-за непрерывного таяния ледниковых масс.

Об этом пишет Eco-Business.

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По мнению ученых из Университета Восточной Англии, это поможет спасти Мальдивы от цунами и затоплений. Сейчас около 80% островов всего на метр над морем — это делает их особенно уязвимыми к климатическим проблемам.

Поднять Мальдивы помогут насыпи и возведение на архипелаге новых островов. Государство не сможет обойтись без такой реконструкции, как считают ученые.

Для того чтобы поднять каждые 100 гектаров островов, нужно инвестировать не менее 8 миллионов долларов. Мальдивы насчитывают 1196 островов, общая площадь которых составляет около 297 квадратных километров.

"Конечно, эти острова будут выглядеть совсем не так, как те красивые острова с пляжами, которые мы видим в туристических брошюрах. Они были бы очень городскими со многими высотными домами, как это видно в Мале сегодня", — говорится в пресс-релизе Университета Восточной Англии.

С точки зрения применения подхода основным необходимым ресурсом является песок, легко доступный на Мальдивах. По словам одного из ученых, предложенный подход будет самым эффективным и медленным повышением уровня моря, связанным с сильной стабилизацией климата.

Заметим, на Мальдивах уже был создан новый остров, который назвали Хулхумале. Он выстроен из морского песка.

Авторы исследования говорят, что такие мероприятия уже совсем скоро понадобятся:

  • Маршалловым островам,
  • Тувалу,
  • Кирибати и другие островные государства, которые находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее мы писали, что ученые нашли способ диагностирования тревожности с помощью анализа крови.

Также недавно исследователи назвали признаки, указывающие на то, что пора записаться на прием к психотерапевту.

Кроме того, психологи дали ряд советов о том, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне потери близкого человека.

 

 

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