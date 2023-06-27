Урок плавания от морского котика: украинские ученые показали уникальное видео

Морской котик. Фото: Google

Украинские полярники станции "Академик Вернадский" запечатлели плавание субантарктического морского котика.

Видео было опубликовано на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Судя по видео, этот усатый более грациозный в воде, чем на суше. Все потому, что морские котики имеют короткие, но широкие ластовидные конечности.

Если внимательно присмотреться на видео, можно заметить вдали лодку с нашими полярниками. Возможно, котик направлялся к ним, чтобы поближе познакомиться.

Ученые также отмечают, что в поисках пищи котики могут проплыть не одну сотню километров. Впрочем, такое плавание будет только в приповерхностных водах: котики могут погружаться на глубину до 100 метров, но будут находиться там не дольше нескольких минут.

Напомним, первые изображения планеты Сатурн, сделанные космическим телескопом Джеймсом Уэббом, показали астронавты. В дальнейшем во время обработки изображений фотографии очистят от шумов и сделают цветными.