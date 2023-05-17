Ученые научились выявлять ДНК человека из песка и воздуха
Ученые из Великобритании, США и Бельгии нашли способ обнаружить следы человека в тех местах, ранее недоступных для экспертизы. К примеру, океанической воде, песке, воздухе, вечной мерзлоте.
Это исследование уже вызвало острые дискуссии о сохранении конфиденциальности. Об этом пишет издание The New York Times.
Аналитики отмечают, что возможность получить ДНК человека из окружающей среды может иметь ряд непредсказуемых последствий. К ним относятся:
- нарушение конфиденциальности,
- отслеживание местоположения,
- сбор данных и генетическое наблюдение за отдельными лицами или группами.
Следовательно, это может привести к этическим препятствиям для одобрения использования методик.
"Важно сохранить человеческую автономию, достоинство и право на самоопределение относительно личных данных. Это сложно, если вы не можете спросить разрешения в тех, чья ДНК может быть собрана в окружающей среде, потому что, вероятно, нет способа избежать потери ДНК в окружающую среду кожу, волосы и дыхание", — говорит Маттиас Винротт, старший научный сотрудник Университета Нортумбрии в Великобритании.
Ученые надеются, что использование этой технологии можно будет применить для слежения за людьми с определенными наследственными чертами, заболеваниями или пороками.
Напомним, 55-летний Джозеф Дитури — профессор и преподаватель университета Южной Флориды — побил мировой рекорд по продолжительности жизни под водой. В подводном доме он живет уже больше двух месяцев и выходить из него не планирует.