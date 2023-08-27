В США парализованная женщина смогла говорить благодаря ИИ: как это удалось

Женщина, которая может говорить благодаря ИИ. Фото: New York Post

В США женщина, которая пережила инсульт, многие годы не могла говорить. Однако это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщило издание New York Post.

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Как женщине удалось заговорить

Чтобы женщина по имени Джонсон снова заговорила, медики имплантировали в ее мозг 253 электрода и соединили их с компьютерами через порт, который закреплен на ее голове.

Электроды охватывали область мозга, отвечающую за язык, после чего посылали сигналы компьютерам. Они, в свою очередь, создавали на мониторе аватар, который подобен Джонсон и озвучивали ее мысли.

Следовательно, женщина мысленно повторяла фразы из словаря. Джонсон делала это до тех пор пока компьютер не установил связь между активностью мозга и каждым звуком. Таким образом, ИИ научился распознавать фонемы, в частности, слово "Hello". Оно состоит из следующих фонем: "HH", "AH", "L" и "OW".

В общем, ИИ способен превращать сигналы женщины в слова со скоростью 80 слов в минуту.

Напомним, ученые из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта. Он анализирует звуки клавиатуры, а затем может предусматривать пароли с точностью более 90%.

Также мы писали, что в мире из-за искусственного интеллекта практически 40% работников вынуждены будут овладеть новыми навыками. В целом он повлияет на распределение профессий и рабочую силу.