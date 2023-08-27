В США парализованная женщина смогла говорить благодаря ИИ: как это удалось
В США женщина, которая пережила инсульт, многие годы не могла говорить. Однако это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.
Об этом сообщило издание New York Post.
Как женщине удалось заговорить
Чтобы женщина по имени Джонсон снова заговорила, медики имплантировали в ее мозг 253 электрода и соединили их с компьютерами через порт, который закреплен на ее голове.
Электроды охватывали область мозга, отвечающую за язык, после чего посылали сигналы компьютерам. Они, в свою очередь, создавали на мониторе аватар, который подобен Джонсон и озвучивали ее мысли.
Следовательно, женщина мысленно повторяла фразы из словаря. Джонсон делала это до тех пор пока компьютер не установил связь между активностью мозга и каждым звуком. Таким образом, ИИ научился распознавать фонемы, в частности, слово "Hello". Оно состоит из следующих фонем: "HH", "AH", "L" и "OW".
В общем, ИИ способен превращать сигналы женщины в слова со скоростью 80 слов в минуту.
Напомним, ученые из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта. Он анализирует звуки клавиатуры, а затем может предусматривать пароли с точностью более 90%.
Также мы писали, что в мире из-за искусственного интеллекта практически 40% работников вынуждены будут овладеть новыми навыками. В целом он повлияет на распределение профессий и рабочую силу.