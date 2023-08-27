У США паралізована жінка змогла говорити завдяки ШІ: як це вдалося

Жінка, яка може говорити завдяки ШІ. Фото: New York Post

У США жінка, яка пережила інсульт, впродовж багатьох років не могла говорити. Однак, це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.

Про це повідомило видання New York Post.

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Як жінці вдалося заговорити

Для того, щоб жінка на ім'я Джонсон знову заговорила, медики імплантували у її мозок 253 електрода та з'єднали їх з комп'ютерами через порт, який закріплений на її голові.

Електроди охоплювали область мозку, що відповідає за мову, після чого надсилали сигнали до комп'ютерів. Вони, своєю чергою, створювали на моніторі аватар, який подібний до Джонсон й озвучували її думки.

Відтак, жінка подумки повторювала фрази зі словника. Джонсон робила це до тих пір, поки комп'ютер не встановив зв'язок між активністю мозку та кожним звуком. Таким чином, ШІ навчився розпізнавати фонеми, зокрема слово "Hello". Воно складається з таких фонем: "HH", "AH", "L" і "OW".

Загалом, ШІ здатний перетворювати сигнали жінки на слова зі швидкістю 80 слів на хвилину.

Нагадаємо, науковці з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту. Він аналізує звуки клавіатури, а потім може передбачати паролі з точністю більше ніж 90%.

Також ми писали, у світі через штучний інтелект практично 40% працівників змушені будуть опанувати нові навички. Загалом він вплине на розподіл професій та на робочу силу.