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В Пентагоне рассекретили, как выглядит НЛО

11 сентября 2023 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Пентагоне рассекретили, как выглядит НЛО
Неопознанный летающий объект, снятый американскими пилотами. Фото: Пентагон
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Управлении по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Пентагона и занимается исследованиями случаев появления НЛО, рассказали информацию о том, как выглядят эти объекты. Характеристику удалось узнать через людей, которые чаще всего видели неизвестные летающие объекты.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Как выглядит НЛО

Исследователи указывают, что неизвестные объекты не похожи на летательные тарелки. По их словам, чаще всего они имеют другую форму.

На основе сообщений очевидцев, собранных за последние 27 лет, специалисты Управления по анализу аномалий во всех средах собрали информацию о том, как выглядит типичный НЛО.

Летательная тарелка, которую привыкли называть НЛО
Летательная тарелка, которую привыкли называть НЛО. Фото: NYT

Хотя аббревиатура НЛО означает неопознанный летательный объект, сейчас в Пентагоне его называют НАЯ — неопознанные аномальные явления, ведь они могут не обязательно внеземное происхождение.

Ранее в отчетах Управления по анализу аномалий во всех средах сообщалось, что многие НАЯ являются известными земными объектами, поведение которых не всегда правильно интерпретируют приборы.

Неопознанный летающий объект, снятый американскими пилотами
Неопознанный летающий объект, снятый американскими пилотами. Фото: Daily Mail

Согласно собранным сообщениям очевидцев, НЛО не похожи на летательную тарелку. Они имеют сферическую форму. Обычно НЛО видели полупрозрачные с белым или серебристым цветом. Исследователи говорят, что 47% отмеченных объектов были именно такими.

Однако в 2004 году американские военные пилоты заметили в воздухе белый продолговатый объект. Он был похож на овал. Этот случай является одним из самых известных за последние 20 лет.

Почти 20% наблюдаемых НЛО имели форму, которую очевидцы не смогли точно описать, однако остальные объекты были похожи на прямоугольник, треугольник, цилиндр, квадрат и даже многоугольник. Также была информация, что НЛО похоже на диск.

Характеристика НЛО
Характеристика НЛО. Фото: Daily Mail

Что касается размеров, то типичный НЛО — это сфера диаметром от 1 до 4 метров. Объекты двигаются на высоте чуть меньше той, где летают пассажирские самолеты.

В основном все неизвестные летательные объекты не имели никакого освещения, но в 16% случаев очевидцы сообщили о том, что НЛО светилось. Специалисты Пентагона отметили, что свет мог быть из-за отражения солнечного света.

По словам американских военных, НЛО двигается примерно на скорости 2600 км/ч.

Во всех этих объектах не обнаружено никаких выбросов отработанного топлива, поэтому предполагается, что НЛО могут использовать неизвестные двигательные системы.

Напомним, Минобороны Соединенных Штатов Америки разработало веб-сайт, где размещена доступная информация об НЛО. На нем публикуются рассекреченные фото и видео, на которых изображены аномальные явления.

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