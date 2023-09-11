У Пентагоні розсекретили, який вигляд має НЛО

Нерозпізнаний літальний об'єкт, який зняли американські пілоти. Фото: Пентагон

В Управлінні з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке входить до складу Пентагону і займається дослідженнями випадків появи НЛО, розповіли інформацію про те, який вигляд мають ці об'єкти. Характеристику вдалося дізнатися через людей, які найчастіше бачили нерозпізнані літальні об'єкти.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Дослідники вказують, що невідомі об'єкти не схожі на літальні тарілки. За їхніми словами, найчастіше вони мають іншу форму.

На основі повідомлень очевидців, зібраних за останні 27 років, фахівці Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, зібрали інформацію про те, який вигляд має типовий НЛО.

Літальна тарілка, яку звикли називати НЛО. Фото: NYT

Хоча абревіатура НЛО означає нерозпізнаний літальний об'єкт, зараз у Пентагоні його називають НАЯ — нерозпізнані аномальні явища, адже вони можуть мати не обов'язково позаземне походження.

Раніше у звітах Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах повідомляли, що багато з НАЯ є відомими земними об'єктами, поведінку яких не завжди правильно інтерпретують прилади.

Нерозпізнаний літальний об'єкт, який зняли американські пілоти. Фото: Daily Mail

Згідно із зібраними повідомленнями очевидців, НЛО не схожі на літальну тарілку. Вони мають сферичну форму. Зазвичай НЛО бачили напівпрозорі, з білим або сріблястим кольором. Дослідники кажуть, що 47% помічених об'єктів були саме такими.

Однак у 2004 році американські військові пілоти помітили в повітрі білий довгастий об'єкт. Він був схожим на овал. Цей випадок є одним із найвідоміших за останні 20 років.

Майже 20% спостережуваних НЛО мали форму, яку очевидці не змогли точно описати, однак решта об'єктів були схожі на прямокутник, трикутник, циліндр, квадрат і навіть багатокутник. Також була інформація, що НЛО схоже на диск.

Характеристика НЛО. Фото: Daily Mail

Що стосується розмірів, то типовий НЛО — це сфера діаметром від 1 до 4 метрів. Об'єкти рухаються на висоті трохи меншій від тієї, де літають пасажирські літаки.

Здебільшого всі невідомі літальні об'єкти не мали жодного освітлення, але в 16% випадків очевидці повідомили про те, що НЛО світилося. Фахівці Пентагону зазначили, що світло могло бути через відбиття сонячного світла.

За словами американський військових, НЛО рухається приблизно на швидкості 2600 км/год.

У всіх цих об'єктів не виявлено жодних викидів відпрацьованого палива, тому припускають, що НЛО можуть використовувати невідомі рухові системи.

Нагадаємо, Міноборони Сполучених Штатів Америки розробило вебсайт, де розміщена доступна інформація про НЛО. На ньому публікуються розсекречені фото та відео, на яких зображені аномальні явища.