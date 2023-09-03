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У Пентагоні офіційно показали розсекречене відео з НЛО

3 вересня 2023 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Пентагоні офіційно показали розсекречене відео з НЛО
Невідомий літаючий об'єкт, який зафіксував американський пілот. Скриншот з відео Міноборони США
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міноборони Сполучених Штатів Америки розробило веб-сайт, де розміщена доступна інформація про НЛО. На ньому публікуються розсекречені фото та відео, на яких зображені аномальні явища.

Про це пише CNN, посилаючись на слова речника Пентагону генерала Пета Райдера.

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Такі незрозумілі явища були зафіксовані американськими пілотами з 2007 до 2021 року. На відео, яке зняв один із пілотів, можна побачити кулеподібний об’єкт, який пролітає повз камеру з дуже великою швидкістю. Зазначається, що такий відеоролик був розсекречений ще торік.

Особливості сайту

На ресурсі також є розділ із поширеними запитаннями та посилання на різні офіційні звіти, стенограми, прес-релізи та інші сайти. 

"Веб-сайтом керує All-Domain Anomaly Resolution Office або AARO. Згідно з веб-сайтом AARO, місія полягає в тому, щоб "мінімізувати технічну та розвідувальну несподіванку… невстановлених аномальних явищ поблизу зон національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше Палата представників США організувала історичну комісію для розгляду явищ, які зазвичай асоціюються з НЛО або, як їх іноді називають, аномальних явищ. Цей крок свідчить про зростання інтересу на вищих рівнях влади до загадкових спостережень.

Нагадаємо, очевидці в Лас-Вегасі повідомили, що побачили в небі два спалахи світла, які пролітали поруч один біля одного. Невпізнані обʼєкти були помічені 22 червня близько 22:30 та "висіли в небі" 20 хвилин поспіль.

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