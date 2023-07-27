Американські пілоти розповіли у Конгресі про свою зустріч із НЛО

Візуалізація інопланетян. Фото: росЗМІ

У середу, 26 липня, Палата представників організувала історичну комісію для розгляду явищ, які зазвичай асоціюються з НЛО або, як їх іноді називають, аномальними явищами. Цей крок свідчить про зростання інтересу на вищих рівнях влади до загадкових спостережень.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про засідання Конгресу з НЛО

Американські законодавці наголошують, що їхня мета — аналіз фактів, а не припущень про позаземне життя. На засіданні Тім Берчетт уточнив, що йдеться не про сенсації, а про конкретні дані. Однак свідчення деяких людей все одно здавалися досить незвичайними.

За дві години засідання кілька свідків описали свої контакти з невідомими об'єктами, які порушують закони фізики. Вони також говорили про страх пілотів ділитися такою інформацією, про дивні матеріали, знайдені на борту таких об'єктів, і про очікуваний тиск на тих, хто вирішував розповісти про це. Усі дійшли висновку, що такі явища можуть стати загрозою безпеці країни.

Хоча засідання не призвело до якихось шокуючих одкровень чи підтвердження позаземного життя, його проведення у присутності Конгресу було знаковою подією. Учасники вимагали посилення відкритості з питань, пов'язаних із НЛО, з боку армії.

Зустріч із НЛО

Колишній пілот ВМС США Девід Фравор знову розповів про своє зіткнення з незвичайним об'єктом у 2004 році, який рухався так, що ввів у ступор льотчиків. Цей інцидент став відомий широкому загалу у 2017 році.

Своєю чергою колишній співробітник розвідки ВПС Девід Груш вказав на можливе приховування інформації урядом та тиск на людей, які наважувалися говорити про це. Але він залишився досить стриманим у своїх висловлюваннях через закони про таємність.

Нагадаємо, що очевидці в Лас-Вегасі повідомляють, що побачили в небі два спалахи світла, що пролітали поруч один з одним. Невідомі об'єкти були відзначені 22 червня близько 22:30 і "висіли в небі" 20 хвилин поспіль.