В Пентагоне официально показали рассекреченное видео с НЛО

Неизвестный летающий объект, который зафиксировал американский пилот. Скриншот с видео Минобороны США

Минобороны Соединенных Штатов Америки разработало веб-сайт, где размещена доступная информация об НЛО. На нем публикуются рассекреченные фото и видео, на которых изображены аномальные явления.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова спикера Пентагона генерала Пета Райдера.

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Такие непонятные явления были зафиксированы американскими пилотами с 2007 по 2021 год. На видео, которое снял один из пилотов, можно увидеть шарообразный объект, пролетающий мимо камеры с очень большой скоростью. Отмечается, что подобный видеоролик был рассекречен еще в прошлом году.

Особенности сайта

На ресурсе также есть раздел с общими вопросами и ссылки на различные официальные отчеты, стенограммы, пресс-релизы и другие сайты.

"Веб-сайтом управляет All-Domain Anomaly Resolution Office или AARO. Согласно веб-сайту AARO, миссия состоит в том, чтобы "минимизировать техническую и разведывательную неожиданность… неустановленных аномальных явлений вблизи зон национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Палата представителей США организовала историческую комиссию для рассмотрения явлений, обычно ассоциирующихся с НЛО или, как их иногда называют, аномальных явлений. Этот шаг свидетельствует о растущем интересе на высших уровнях власти к загадочным наблюдениям.

Напомним, очевидцы в Лас-Вегасе сообщили, что увидели в небе две вспышки света, которые пролетали рядом друг возле друга. Неопознанные объекты были отмечены 22 июня около 22:30 и "висели в небе" 20 минут подряд.