В Нобелевском комитете назвали имена лауреатов премии по химии

Лауреаты Нобелевской премии в 2023 году. Фото: The Nobel Prize

Нобелевскую премию по химии получили учёные Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов. Она была предоставлена ученым "за открытие и синтез квантовых точек".

Об этом говорится в пресс-службе Фонда Нобеля.

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Исследование ученых

"Нобелевская премия по химии 2023 года присуждается за открытие и разработку квантовых точек — наночастиц, настолько крошечных, что их размер определяет их свойства. Эти частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, а их прозрачный свет может освещать опухолевые ткани для хирурга", — отметили в сообщении.

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Чем занимаются ученые

В общем, исследователи используют квантовые точки, чтобы создать цветной свет. По их мнению, такие точки в будущем могут позволить создать гибкую электронику, миниатюрные сенсоры, тошные солнечные батареи и, вероятно, зашифрованную квантовую связь.

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Вклад исследователей в химию

На сайте Нобелевской премии указывается, что еще в начале 1980-х годов Алексей Екимов создал зависимые от размера квантовые эффекты в цветном стекле. Такой цвет имел происхождение наночастиц хлорида меди. Тогда Екимов показал, как размер частиц влияет на цвет стекла благодаря квантовым эффектам.

Алексей Екимов. Фото: nexdot.fr

Несколько лет назад Луис Брюс стал первым в мире исследователем, которому удалось доказать квантовые эффекты, зависящие от размера, в свободно плавающих в жидкостях частицах.

Луис Брюс. Фото: chem.columbia.edu

Также в 1993 году Мунги Бавенди удалось совершить революцию в химическом производстве квантовых точек, где он получил почти идеальные частицы. Это было необходимо для их применения в технике.

Мунги Бавенди. Фото: chemistry.mit.edu

Напомним, в Нобелевском комитете 3 октября объявили лауреатов премии в сфере физики. Ее получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.