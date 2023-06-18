В Германии нашли уникальный меч, которому 3000 лет: как он выглядит

Бронзовый меч в возрасте 3000 лет. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

Во время раскопок в городе Нёрдлинген в Баварии (Германия) археологи обнаружили бронзовый меч, которому более 3000 лет. Его нашли среди захоронений инвентаря и оружия, рядом с останками мужчины, женщины и ребенка.

Об этом говорится в заявлении Баварского государственного управления по охране памятников.

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Ученые отмечают, что оружие сохранилось в столь хорошем состоянии, что оно до сих пор блестит.

Бронзовый меч в возрасте 3000 лет. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

Сообщается также, что меч имеет нарядную восьмиугольную рукоятку, изготовленную из бронзы, которая теперь имеет зеленоватый оттенок.

Бронзовый меч в возрасте 3000 лет. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

"Меч и погребение еще предстоит исследовать, чтобы наши археологи могли точнее классифицировать эту находку", — заявил глава Государственного управления охраны памятников Баварии Матиас Пфейл.

Напомним, на чердаке Кресто-Воздвиженского храма в селе Заболотцы музейщики нашли уникальную икону Почаевской Божьей Матери. Местная община решила передать ее в исторический музей Нововолынска.

Ученые считают, что памятка была создана в 18 веке, поэтому ее возраст составляет примерно 300 лет. Также они не исключают, что под изображением Почаевской Божьей Матери может быть другой рисунок.