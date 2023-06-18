У Німеччині знайшли унікальний меч віком 3000 років: як він виглядає

Бронзовий меч віком 3000 років. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

Під час розкопок у місті Нёрдлінген у Баварії (Німеччина) археологи знайшли бронзовий меч віком понад 3000 років. Його знайшли серед поховання інвентарю та зброї, поруч із останками чоловіка, жінки та дитини.

Про це йдеться в заяві Баварського державного управління охорони пам'яток.

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Бронзовий меч віком 3000 років. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

Повідомляється також, що меч має ошатну восьмикутну рукоятку, виготовлену з бронзи, яка тепер має зеленуватий відтінок.

Бронзовий меч віком 3000 років. Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen

"Меч і поховання ще потрібно дослідити, щоб наші археологи могли точніше класифікувати цю знахідку", — заявив голова Державного управління охорони пам’яток Баварії Матіас Пфейл.

Нагадаємо, на горищі Хресто-Воздвиженського храму у селі Заболотці музейники знайшли унікальну ікону Почаївської Божої Матері. Місцева громада вирішила передати її до історичного музею Нововолинська.

Науковці вважають, що пам'ятка була створена у 18 столітті, тому її вік становить приблизно 300 років. Також вони не виключають, що під зображенням Почаївської Божої Матері може бути інший малюнок.