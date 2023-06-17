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Біля історичного Стоунхенджа знайшли курганний цвинтар бронзової доби

17 червня 2023 04:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Біля історичного Стоунхенджа знайшли курганний цвинтар бронзової доби
Курганний цвинтар бронзової доби поблизу Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Біля історичного Стоунхенджа у Великій Британії науковці знайшли величезне курганне кладовище бронзової доби. 

Про це повідомляє Livescience.

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Повідомляється, що археологи дісталися цього району в 2022 році і наразі розкопали п’ять курганів у двох районах. Чотири з цих курганів були ідентифіковані раніше, але п'ятий був невідомий.

Курганний цвинтар поблизу Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology

Археологи Cotswold Archaeology кажуть, що ці кургани були побудовані одночасно з будівництвом деяких центральних сцен Стоунхенджа. 

Курганний цвинтар поблизу Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology

Історики також виявили докази того, що це місце було заселене. Вони знайшли сліди культивації залізного віку, які складаються з понад 240 стовпчиків і ям. Деякі ями могли бути використані для зберігання зерна, але більшість — для утилізації сміття.

Нагадаємо, поблизу Нікополя, на дні Каховського водосховища, яке зміліло внаслідок підриву Каховської дамби, знайшли рештки церкви. Цю унікальну споруду малював відомий Тарас Шевченко та писав Олександр Довженко.

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