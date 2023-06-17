Біля історичного Стоунхенджа знайшли курганний цвинтар бронзової доби
Біля історичного Стоунхенджа у Великій Британії науковці знайшли величезне курганне кладовище бронзової доби.
Про це повідомляє Livescience.
Повідомляється, що археологи дісталися цього району в 2022 році і наразі розкопали п’ять курганів у двох районах. Чотири з цих курганів були ідентифіковані раніше, але п'ятий був невідомий.
Археологи Cotswold Archaeology кажуть, що ці кургани були побудовані одночасно з будівництвом деяких центральних сцен Стоунхенджа.
Історики також виявили докази того, що це місце було заселене. Вони знайшли сліди культивації залізного віку, які складаються з понад 240 стовпчиків і ям. Деякі ями могли бути використані для зберігання зерна, але більшість — для утилізації сміття.
Нагадаємо, поблизу Нікополя, на дні Каховського водосховища, яке зміліло внаслідок підриву Каховської дамби, знайшли рештки церкви. Цю унікальну споруду малював відомий Тарас Шевченко та писав Олександр Довженко.