В NASA показали жуткую фотографию вулканической ямы — что она означает

Вид вулканической ямы в Сахаре. Фото: NASA

В сети появилась фотография из пустыни Сахара, которая была сделана астронавтом с борта Международной космической станции (МКС) в начале 2023 года. На ней можно увидеть жуткое "лицо", которое вроде бы находится в скале.

Об этом сообщило космическое агентство NASA.

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Сначала в агентстве предложили всем желающим определить, что изображено на фотографии, однако позже они сами все рассказали.

Что известно об этом объекте

Как стало известно, объект находится на дне Тру-о-Натрона (Дун-Орей), а именно вулканической кальдеры шириной около тысячи метров. Такой кратер появился после сильного извержения вулкана сотни тысяч лет назад.

"Сверху вулканическая яма глубиной 1000 метров и содовое озеро Тру-о-Натрон на севере Чада имеет вид призрачного лица, которое смотрит на вас… Край "лица" частично образован тенями, отвергающими край кальдеры (тип вулканического кратера. — Ред.). ..", — объяснили в сообщении.

Что означает "лицо" кратера

В агентстве отметили, что "глаза" и "нос" являются шлаковыми конусами, то есть крутыми коническими холмами вокруг жерл вулканов.

А вот белая часть вокруг "рота" является минеральной коркой из соли. Она известна как натрон.

Вид вулканической ямы в Сахаре. Фото: NASA

"(Минеральная корка из соли. — Ред.) образуется, когда горячая родниковая вода накапливается на поверхности и улетучивается, а богатая минералами пара поднимается с поверхности геотермально активной области", — отмечают в NASA.

Напомним, в новом отчете о состоянии климата за 2023 год, обнародованном в научном журнале BioScience, отмечается, что 20 из 35 жизненно важных показателей планеты, используемых для отслеживания изменения климата, находятся на рекордно экстремальных значениях.