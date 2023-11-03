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У NASA показали моторошну світлину вулканічної ями — що вона означає

3 листопада 2023 14:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У NASA показали моторошну світлину вулканічної ями — що вона означає
Вигляд вулканічної ями в Сахарі. Фото: NASA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В мережі з'явилася світлина з пустелі Сахара, яка була зроблена астронавтом з борту Міжнародної космічної станції (МКС) на початку 2023 року. На ній можна побачити моторошне "обличчя", яке начебто знаходиться у скелі.

Про це повідомило космічне агентство NASA.

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Спочатку в агенстві запропонували всім бажаючим визначити, що було зображено на фотографії, проте пізніше вони самі все розповіли.

Що відомо про цей об'єкт

Як стало відомо, об'єкт знаходиться на дні Тру-о-Натрон (Дун-Орей), а саме вулканічної кальдери шириною біля тисячі метрів. Такий кратер з'явився після сильного виверження вулкану сотні тисяч років тому. 

"Згори вулканічна яма глибиною 1000 метрів і содове озеро Тру-о-Натрон на півночі Чаду має вигляд примарного обличчя, яке дивиться на вас… Край "обличчя" частково утворений тінями, які відкидає край кальдери (тип вулканічного кратера. — Ред.)...", — пояснили у повідомленні.

Що означає "обличчя" кратеру

В агентстві зауважили, що "очі" та "ніс" є шлаковими конусами, тобто крутими конічними пагорбами навколо жерл вулканів.

А от біла частина навколо "рота" є мінеральною кіркою з солі. Вона відома, як натрон.

моторошне обличчя в Сахарі
Вигляд вулканічної ями в Сахарі. Фото: NASA

"(Мінеральна кірка з солі. — Ред.) утворюється, коли гаряча джерельна вода накопичується на поверхні та випаровується, а багата мінералами пара піднімається з поверхні геотермально активної області", — зазначають в NASA.

Нагадаємо, у новому звіті про стан клімату за 2023 рік, оприлюдненому в науковому журналі BioScience зазначається, що 20 із 35 життєво важливих показників планети, які використовуються для відстеження зміни клімату, перебувають на рекордно екстремальних значеннях.

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