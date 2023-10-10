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Солнечная система имела еще одну планету: доказательства от исследователей

10 октября 2023 20:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Солнечной системы должна была быть еще одна планета — ученые нашли доказательства
Изображение солнечной системы во Вселенной. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ученые исследовали Солнечную систему и обнаружили там каменистый объект Аррокот, являющийся зародышем новой планеты. По словам исследователей, по форме этот объект напоминает снеговика и состоит из двух частей, соединенных между собой: большой Wenu и меньшей Weeyo.

Об этом сообщает The Planetary Science Journal.

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Невероятная находка

Как утверждают исследователи, этот аррокот вращается вокруг Солнца, имеет красный оттенок и небольшие холмы на своей поверхности. По длине этот объект составляет 35 километров, по ширине — 20 километров, а по высоте — десять километров.

После изучения большей части астероида исследователи обнаружили там 12 "холмов", имеющих почти одинаковый размер. Именно поэтому ученые сделали вывод, что этот астероид является зародышем планеты, которая до сих пор не сформировалась во Вселенной.

Конструкция нового каменистого астроида Аррокот
Конструкция нового каменистого астроида Аррокот. Фото: The Planetary Science Journal

По словам ученых, когда-то это были два отдельных камня, которые объединились в один только потом. Исследователи утверждают, что этот факт является еще одним доказательством того, что планеты появляются из обломков камней и пыли, вращающихся вокруг новой звезды.

Доказательства образования камней

Ученые создали модель, которая доказала, что камень, который больше по размеру у этого объекта, образовался из-за соединения мелких камней на маленькой скорости. Подтверждением тому является то, что на астероиде присутствует 12 маленьких холмов.

Меньшая часть этого объекта отличается от большей, но на маленьком камне также есть три маленьких холма. Поэтому исследователи считают, что эта часть появилась так же, как и другая.

Метод формирования объекта Аррокот
Способ формирования объекта Аррокот. Фото: NASA

По их мнению, такие зародыши планет, как Аррокот, могут появляться благодаря космическим объектам, похожим друг на друга. Впрочем, ученые утверждают, что это только гипотеза.

Напомним, мы писали о том, что исследователи выяснили, что на самом деле есть внутри Луны.

Ранее мы рассказывали о том, что американская компания NASA хочет напечатать на 3D-принтере дома на Луне.

Также мы сообщали, что исследователи обнаружили доказательства существования океана на экзопланете.

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