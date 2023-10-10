У Сонячної системи повинна була бути ще одна планета — вчені знайшли докази

Зображення сонячної системи у Всесвіті. Фото: Pinterest

Вчені дослідили Сонячну систему і виявили там кам’янистий об’єкт Аррокот, який є зародком нової планети. За словами дослідників, за формою цей об’єкт нагадує сніговика та складається з двох частин, які з’єднані між собою: великої Wenu та меншої Weeyo.

Про це повідомляє The Planetary Science Journal.

Читайте також:

Неймовірна знахідка

Як стверджують дослідники, цей Аррокот обертається навколо Сонця, має червоний відтінок і невеликі горби на своїй поверхні. За довжиною цей об’єкт становить 35 кілометрів, за шириною — 20 кілометрів, а за висотою — десять кілометрів.

Після вивчення більшої частини астероїда дослідники знайшли там 12 "горбів", які мають майже однаковий розмір. Саме через це вчені зробили висновок, що цей астероїд є зародком планети, яка досі не сформувалася у Всесвіті.

Конструкція нового кам'янистого астроїду Аррокот. Фото: The Planetary Science Journal

За словами вчених, колись це були два окремі камені, які об’єдналися в один лише згодом. Дослідники стверджують, що цей факт є ще одним доказом того, що планети з’являються з уламків каменів і пилу, які обертаються навколо нової зірки.

Докази утворення каменів

Вчені створили модель, яке довела, що камінь, який є більшим за розміром у цього об’єкта, утворився через з’єднання дрібних каменів на маленькій швидкості. Підтвердженням цього є те, що на астероїді присутні 12 маленьких горбів.

Менша частина цього об’єкту відрізняється від більшої, але на маленькому камені також є три маленьких горби. Саме тому дослідники вважають, що ця частина з’явилася так само, як й інша.

Спосіб формування об'єкту Аррокот. Фото: NASA

За їхньою думкою, такі зародки планет, як Аррокот, можуть з’являтися завдяки космічним об’єктам, які схожі один на одного. Втім, вчені стверджують, що це тільки гіпотеза.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники з’ясували, що насправді є всередині Місяця.

Раніше ми розповідали про те, що американська компанія NASA хоче надрукувати на 3D-принтері будинки на Місяці.

Також ми повідомляли про те, що дослідники виявили докази існування океану на екзопланеті.