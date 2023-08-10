ИИ научился "взламывать" пароли: как защитить свои данные

Женщина работает на ноутбуке. Иллюстративное фото: pexels.com

Британские ученые научили искусственный интеллект воровать данные с помощью распознавания звуков нажатия клавиш на клавиатуре. Так, ИИ может угадать введенную комбинацией с точностью до 95%.

Об этом пишет The Guardian.

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Команда британских исследователей и программистов обнаружила, что искусственный интеллект может определить какие клавиши нажимаются, подслушивая звук набора текста.

Исследователи нажимали каждую из 36 клавиш на ноутбуке, включая все буквы и цифры, 25 раз подряд, используя разные пальцы и с разным давлением. Звуки записывались как при вызове Zoom, так и на смартфон, расположенный на небольшом расстоянии от клавиатуры. Затем команда передала часть данных в систему машинного обучения, которая с течением времени научилась распознавать особенности акустических сигналов, связанных с каждой клавишей.

Хотя непонятно, какие подсказки использовала система, Джошуа Гаррисон, первый автор исследования из Даремского университета, сказал, что, возможно, на качество распознавания влияло то, насколько близко расположены клавиши к краю клавиатуры.

"Эта позиционная информация может быть главной движущей силой разных звуков", — сказал он.

Затем ИИ проверили на остальных данных. Результаты показали, что система могла точно определить клавишу по звуку в 95% случаев, когда запись производилась во время телефонного звонка, и в 93% случаев, когда запись производилась во время вызова Zoom.

Это исследование не является первым, показывающим, что нажатие клавиш можно распознать по звуку. Однако команда ученых говорит, что их работа использует самые современные методы и подчеркивает необходимость заботиться о собственной безопасности.

Ведь ноутбуки в общественных местах подвергаются высокому риску кражи данных. Подобные методы прослушивания могут быть применены к любой клавиатуре.

Как уберечься от кражи данных

Исследователи добавляют, что существует несколько способов снизить риск таких акустических "атак на боковых каналах", включая выбор биометрических паролей, где это возможно, или активацию двухэтапной системы проверки.

К тому же, они говорят, что хорошей идеей будет использовать клавишу Shift для создания смеси больших и нижних регистров или чисел и символов.

"Очень трудно понять, когда кто-то отпускает клавишу переключения передач", — сказал Гаррисон.

Профессор Фэн Хао из Университета Уорика сказал, что людям следует быть осторожными и не вводить конфиденциальные сообщения, включая пароли, на клавиатуре во время вызова Zoom.

"Помимо звука, визуальные изображения тонких движений плеча и запястья также могут обнаруживать информацию по боковому каналу о клавишах, которые набираются на клавиатуре, даже если клавиатура не видна с камеры", — пояснил он.

Напомним, ученые совершили неожиданное открытие, которое изменит наше представление о почве.

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