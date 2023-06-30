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Секреты, которые прятала Каховская ГЭС: на Хортице нашли редкостную лодку, которой 500 лет

30 июня 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Хортице нашли редкостную лодку, которой 500 лет
Сотрудники заповедника на месте раскопок. Фото: Министерство культуры и науки Украины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Хортице нашли редкостную лодку-однодеревку, возраст которой, вероятно, составляет 500 лет. Ее обнаружили сотрудники Национального заповедника "Хортица" во время обследования береговой полосы Днепра, отмелевшей после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Информация о лодке-однодеревке

После обнаружения находки специалисты подробно осмотрели ее и установили, что это долбанная лодка, изготовленная из цельного ствола дуба. Габариты лодки: длина — 6700 мм, ширина — 800 мм (с учетом деформации), высота борта — 500 мм.

Отмечается, что памятка сохранилась на 70-80%. Пока она нуждается в реставрации, после которой станет музейным экспонатом.

"Лодка была размыта с песка и частями перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем — реставрации, чтобы стать музейным экспонатом. Памятник сохранился на 70-80%, отсутствует фрагмент левого борта в кормовой части. По правому борту наблюдаются две продольные трещины длиной 2-3 метра", — отметили в пресс-службе.

  • Найдена лодка-однодеревка. Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины
  • Найдена лодка-однодеревка. Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины
  • Найдена лодка-однодеревка. Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины
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История лодки

Подобные лодки раньше уже находили у берегов Хортицы. Они связаны с древнерусскими поселениями на острове, которые существовали в период с 10 по 14 век.

Тогда они использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ.

Найденная лодка-однодеревка, вероятно, тоже относится к той эпохе. Его возраст может достигать 300-500 лет.

Последствия разрушения Каховской ГЭС

По словам Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, такие находки являются следствием разрушения Каховской ГЭС. Из-за падения уровня воды в Днепре под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятки истории и археологии, которые находились на затопленных участках.

"Для мониторинга, фиксации повреждений и других безотлагательных работ объединяют усилия ученые-археологи, музейщики, памятнико- и правоохранители. Соответствующую дорожную карту мы в Министерстве культуры и информационной политики Украины обсудили с Институтом археологии НАН Украины и другими партнерами, а также с Национальным заповедником "Хортица". Благодаря чему уже удается эффективно работать и обнаруживать новые находки. Спасибо специалистам "Хортицы" за эффективную работу и поздравляю с новой уникальной находкой", — говорит Ткаченко.

Ранее, вблизи Хортицы специалисты обнаружили часть греческой амфоры, пуговицу XVIII века и пушечное ядро. Ученые датируют эти находки периодами, начиная со времени энеолита и заканчивая ХХ веком.

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