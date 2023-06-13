Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Редкое зрелище: в Антарктиде можно увидеть прыгающих китов arrow

Редкое зрелище: в Антарктиде можно увидеть прыгающих китов

13 июня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Редкое зрелище: в Антарктиде можно увидеть прыгающих китов
Горбатые киты умеют прыгать. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уникальное зрелище показали украинские полярники станции "Академик Вернадский". Они сняли видео, как "прыгают" самые большие животные на планете — киты.

Само видео ученые разместили на странице Национального антарктического научного центра Facebook. На этом видео можно увидеть, как прыгает горбатый кит.

Читайте также:

Горбатый кит

Как говорят ученые, взрослые представители этого вида достигают 15 метров в длину. Это примерно, как 5-ти этажное здание.

"Просто представьте: вы сидите в лодке посреди океана, ждете удачного момента, чтобы сфотографировать узор на хвосте горбуна для его идентификации, а тут перед вами выпрыгивает "китовая пятиэтажка", — отмечают полярники.

Почему киты прыгают

Ученые имеют несколько гипотез, почему киты прыгают. Вот некоторые из них:

  • киты пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение;
  • так киты общаются между собой. Звук скачка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал;
  • это также может быть частью "любовных игр". То есть ухаживание за самоками или отпугивание конкурентов.

Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас