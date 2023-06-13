Редкое зрелище: в Антарктиде можно увидеть прыгающих китов

Горбатые киты умеют прыгать. Фото: Google

Уникальное зрелище показали украинские полярники станции "Академик Вернадский". Они сняли видео, как "прыгают" самые большие животные на планете — киты.

Само видео ученые разместили на странице Национального антарктического научного центра Facebook. На этом видео можно увидеть, как прыгает горбатый кит.

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Горбатый кит

Как говорят ученые, взрослые представители этого вида достигают 15 метров в длину. Это примерно, как 5-ти этажное здание.

"Просто представьте: вы сидите в лодке посреди океана, ждете удачного момента, чтобы сфотографировать узор на хвосте горбуна для его идентификации, а тут перед вами выпрыгивает "китовая пятиэтажка", — отмечают полярники.

Почему киты прыгают

Ученые имеют несколько гипотез, почему киты прыгают. Вот некоторые из них:

киты пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение;

так киты общаются между собой. Звук скачка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал;

это также может быть частью "любовных игр". То есть ухаживание за самоками или отпугивание конкурентов.

Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".