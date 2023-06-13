Редкое зрелище: в Антарктиде можно увидеть прыгающих китов
Уникальное зрелище показали украинские полярники станции "Академик Вернадский". Они сняли видео, как "прыгают" самые большие животные на планете — киты.
Само видео ученые разместили на странице Национального антарктического научного центра Facebook. На этом видео можно увидеть, как прыгает горбатый кит.
Горбатый кит
Как говорят ученые, взрослые представители этого вида достигают 15 метров в длину. Это примерно, как 5-ти этажное здание.
"Просто представьте: вы сидите в лодке посреди океана, ждете удачного момента, чтобы сфотографировать узор на хвосте горбуна для его идентификации, а тут перед вами выпрыгивает "китовая пятиэтажка", — отмечают полярники.
Почему киты прыгают
Ученые имеют несколько гипотез, почему киты прыгают. Вот некоторые из них:
- киты пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение;
- так киты общаются между собой. Звук скачка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал;
- это также может быть частью "любовных игр". То есть ухаживание за самоками или отпугивание конкурентов.
Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".