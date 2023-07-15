Рентген открыл исследователям новые тайны Древнего Египта

Какие еще тайны скрывают произведения древнеегипетских мастеров? Фото: pexels.com

Команда ученых обнаружила новую загадку Древнего Египта. На стенах Фиванского некрополя, неподалеку от Нила, с помощью рентгеновской флуоресценции нашли черновики росписей, сделанные художником более 3 тысяч лет назад.

Об этом говорится в публикации международного научного журнала PLOS One.

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Наметки росписей были обнаружены в двух гробницах, времен Рамзеса II (примерно 1330-1069 гг. до н.э.). В них похоронены Менна, управленец при Аменхотепе III, и Нахтамун, начальник алтаря погребального храма при 20-й династии Древнего Египта. Авторы исследования отмечают, что гробница Менны считается вершиной древнеегипетской росписи, в то время как роспись в гробнице Нахтамуна остается без внимания.

В исследовании рассмотрели более подробно два произведения. Рентгеновская флуоресценция проявила на портрете Менны изображение третьей руки. Ученые предполагают, что художник решил изменить положение левой руки, а предварительную версию зарисовал. Однако исследователи предостерегают от однозначных выводов, поскольку это лишь предположение: пока нет полной информации о эстетических предпочтениях той эпохи. Так что существует вероятность, что 3 тысячи лет назад, иметь дополнительную руку на портрете считали модным.

Анализ портрета чиновника Менны. Фото: Martinez et al./PLOS One

На другом же портрете, на котором изображен Рамзес II краской, также скрыли сразу несколько необычных, по версии исследователей, элементов. Так, у Рамзеса II первоначально была борода, нетипичная для древнеегипетской живописи. К тому же на правителе раньше было изображение ожерелья шебю, исчезнувшего из финальной версии росписи. в период Рамессайда этот вид бусы не поднимался на шее короля, как, кажется, имеет место здесь. Это может указывать на то, что Нахтамун служил мертвому и обожествленному Рамзесу II, а не живому царю. Исследователи предполагают, что во время украшения этой часовни портрет фараона впервые был написан по моде 20-й династии, уже после смерти правителя. Позже, когда шебю сочли неуместным, оригинальную композицию исправили.

Исслеования портрета Рамзеса ІІ. Фото: Martinez et al./PLOS One

По мнению исследователей, предстоит еще немало открытий.

"Эта работа является частью крупного проекта, направленного сначала на исследование часовен-гробниц периода Рамессайд (ок. 1330 — ок. 1069 до н. э., 19 и 20 династий) в фиванском некрополе. Однако, чтобы понять технический подход, развивавшийся в течение более 3000 лет, мы расширили наши исследования на соседние часовни разных периодов", — говорится в публикации в научном журнале.

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