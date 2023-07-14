На месте храма в Перу нашли закрытый коридор, которому 3000 лет

Археологический объект Чавин-де-Уантар. Фото: REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERU)/File Photo

Археологи в Перу нашли закрытый 3000-летний коридор, который может вести в другие комнаты внутри. Он расположен на месте бывшего храма.

Об этом сообщает Reuters.

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Закрытый коридор на месте храма

Этот коридор называют "проходом кондора". Он расположен на территории бывшего храмового комплекса культуры Чавина. Археологический комплекс стал одним из важнейших центров культуры, процветавшей примерно с 1 500 — 550 годов до н.э.

В настоящее время исследования в Чавин-де-Уантар сосредоточены на коридоре. Ученые считают, что он был закрыт из-за его структурной слабости.

Археологический объект Чавин-де-Уантар. Фото: Wikimedia Commons

Вход в проход кондора удалось увидеть с помощью камер, установленных на работах. Такой способ использовали во избежание дальнейшего разрушения древней постройки.

Храмовый комплекс в Перу имеет террасы, а также сеть проходов.

В мае прошлого года археологи нашли в коридоре крупное керамическое изделие, украшенное ценными деталями. Речь идет о голове и крыльях кондора.

Напомним, в США археологи обнаружили место, где около 18 тысяч лет назад жили первобытные люди. В Новом Орлеане, который находится в северной Америке, ученые заметили следы крови животного на скребке, созданном человеком в древние времена.

Также мы писали, что в израильской пустыне Негев археологи провели раскопки и обнаружили древние захоронения в возрасте около 2500 лет. Исследователи считают, что внутри захоронений находится 50 скелетов женщин, проданных в свое время в рабство.