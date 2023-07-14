На месте храма в Перу нашли закрытый коридор, которому 3000 лет
Археологи в Перу нашли закрытый 3000-летний коридор, который может вести в другие комнаты внутри. Он расположен на месте бывшего храма.
Об этом сообщает Reuters.
Закрытый коридор на месте храма
Этот коридор называют "проходом кондора". Он расположен на территории бывшего храмового комплекса культуры Чавина. Археологический комплекс стал одним из важнейших центров культуры, процветавшей примерно с 1 500 — 550 годов до н.э.
В настоящее время исследования в Чавин-де-Уантар сосредоточены на коридоре. Ученые считают, что он был закрыт из-за его структурной слабости.
Вход в проход кондора удалось увидеть с помощью камер, установленных на работах. Такой способ использовали во избежание дальнейшего разрушения древней постройки.
Храмовый комплекс в Перу имеет террасы, а также сеть проходов.
В мае прошлого года археологи нашли в коридоре крупное керамическое изделие, украшенное ценными деталями. Речь идет о голове и крыльях кондора.
Напомним, в США археологи обнаружили место, где около 18 тысяч лет назад жили первобытные люди. В Новом Орлеане, который находится в северной Америке, ученые заметили следы крови животного на скребке, созданном человеком в древние времена.
Также мы писали, что в израильской пустыне Негев археологи провели раскопки и обнаружили древние захоронения в возрасте около 2500 лет. Исследователи считают, что внутри захоронений находится 50 скелетов женщин, проданных в свое время в рабство.