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Прорывные эксперименты: стали известны имена лауреатов Нобелевской премии-2023 по физике

3 октября 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прорывные эксперименты: стали известны имена лауреатов Нобелевской премии-2023 по физике
Нобелевская премия по физике. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Нобелевском комитете 3 октября объявили лауреатов премии по физике. Ее получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда Нобеля.

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За что исследователи получили премию

Ученые получили Нобелевскую премию за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".

Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по физике
Ученые, получившие Нобелевскую премию. Фото: пресс-служба Фонда Нобеля

Что это значит

Как известно, благодаря этим экспериментам человечество получило новые инструменты для того, чтобы исследовать мир электронов внутри атомов и молекул. Они показали прием создания очень коротких импульсов света, которые люди могут использовать для того, чтобы измерять быстрые процессы, где электроны движутся или у них меняется энергия.

Благодаря вкладу лауреатов стало возможно исследовать чрезвычайно быстрые процессы. Их раньше нельзя было отследить.

Развитие в физике

Ученым удалось создать достаточно короткие вспышки света, чтобы запечатлеть снимки очень быстрого движения электронов. Анна Л'Улье смогла обнаружить новый эффект от взаимодействия лазерного света с атомами в газе.

В свою очередь, Агостини и Крауш показали, что такой эффект может использоваться, чтобы создать более короткие импульсы света, чем это было возможно до этого.

Напомним, в США состоялась церемония оглашения победителей 44-й ежегодной премии Emmy Awards за лучшие новостные и документальные телепрограммы. От Украины награды получил документальный фильм о Буче и интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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