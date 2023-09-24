Поиски внеземной жизни: телескоп Уэбба нашел источник углерода в спутнике Юпитера

Юпитер. Фото: Pixabay

Новое наблюдение, проведенное космическим телескопом Джеймса Уэбба, раскрыло подробности об одном из спутников Юпитера. Он является главной целью в поисках внеземной жизни.

Об этом сообщает Independent.

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Источник углерода внутри спутника Юпитера

Предыдущие исследования показали, что в Европе есть подповерхностный океан соленой жидкой воды. Это делает луну Юпитера главной целью в поисках жизни за пределами Земли в Солнечной системе.

Новые результаты, представленные в двух независимых исследованиях в журнале Science, дают новые представления о малоизученном составе океана Европы под коркой водяного льда.

Наблюдения JWST показали, что углекислый газ в Европе происходит из подповерхностного океана ледяного тела.

Будущие миссии на этот спутник оценят его потенциальную пригодность для проживания в зависимости от его химического состава, включая большое количество биологически важных элементов, таких как углерод.

Ранее исследования показывали наличие жесткого льда из углекислого газа на поверхности Европы. Пока остается непонятным, как там появился CO2.

Исследователи попытались определить, был ли CO2 доставлен на поверхность Европы в результате ударов метеоритов, или же он образовался на ее поверхности в результате взаимодействия с магнитным полем Юпитера.

По их словам, определение источника углекислого газа поможет установить ограничения на химический состав внутреннего океана Европы.

В двух новых исследованиях ученые проанализировали данные об инфракрасном излучении CO2 от Европы, полученные с помощью JWST.

Одно исследование составило карту распределения CO2 в Европе и обнаружило, что его самое высокое содержание расположено в регионе площадью почти 1800 квадратных километров под названием Tara Regio. В регионе преобладает "хаотическая местность" или геологически разрушенные, вновь всплывшие на поверхность материалы.

Количество CO2, обнаруженное в этом регионе, который имеет один из самых молодых рельефов на поверхности Европы, указывает на то, что он был получен из внутреннего источника углерода.

Ученые заявили, что CO2 образовался в подповерхностном океане Европы и вышел на поверхность в геологически недавнем временном масштабе. Это свидетельствует о том, что подземный океан спутника содержит углерод, являющийся одним из важных ингредиентов образования жизни.

Другое исследование также показало, что CO2 на поверхности Европы поступает изнутри и смешивается с другими соединениями.

"Хотя исследователи не могли различить, был ли это неживой или живой источник, результаты обоих исследований дополняют друг друга и подтверждают вывод о том, что подповерхностный океан Европы содержит большое количество углерода", — говорится в материале.

Напомним, в ближайшие дни Землю накроет самая мощная магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября.

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