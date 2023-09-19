Потужне виверження на Сонці спричинило викид корональної маси до Землі

Викид корональної маси. Фото: скриншот з відео

Нещодавно на Сонці стався корональний викид маси. Потік плазми спрямувався в бік Землі.

Про це повідомляє Space.

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Викид корональної маси

Фізик Кіт Стронг, який 50 років вивчає Сонце, опублікував відео, яке створене на основі знімків космічних апаратів. На ньому можна побачити як величезна нитка дуже гарячої плазми виривається з зірки і спрямовується в бік Землі.

За словами фізика, це найбільше виверження, яке він коли-небудь бачив за всі роки своїх спостережень.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що внаслідок коронального викиду маси на Сонці, 19 або 20 вересня на Землі станеться геомагнітна буря рівня G2. Внаслідок цього, може відбутися короткочасне відключення та збої в роботі систем навігації.

Нагадаємо, дослідники знайшли чорну діру, яка поглинала собою зірку, подібну на Сонце. Таке явище вдалося зафіксувати їм завдяки обсерваторії Neil Gehrels Swift.

Також ми писали, що в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя.