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Пошуки позаземного життя: телескоп Вебба знайшов джерело вуглецю в супутнику Юпітера

24 вересня 2023 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пошуки позаземного життя: телескоп Вебба знайшов джерело вуглецю в супутнику Юпітера
Юпітер. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нове спостереження, яке було проведено космічним телескопом Джеймса Вебба, розкрило подробиці про один із супутників Юпітера. Він є головною ціллю в пошуках позаземного життя.

Про це повідомляє Independent.

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Джерело вуглецю всередині супутника Юпітера

Попередні дослідження показали, що в Європі є підповерхневий океан солоної рідкої води. Це робить місяць Юпітера головною ціллю в пошуках життя за межами Землі в Сонячній системі.

Нові результати, представлені в двох незалежних дослідженнях у журналі Science, дають нові уявлення про маловивчений склад океану Європи під кіркою твердого водяного льоду.

Спостереження JWST показали, що вуглекислий газ на Європі походить із підповерхневого океану її крижаного тіла.

Майбутні місії на цей супутник оцінять його потенційну придатність для проживання залежно від його хімічного складу, включаючи велику кількість біологічно важливих елементів, таких як вуглець.

Раніше дослідження показували наявність твердого льоду з вуглекислого газу на поверхні Європи. Наразі залишається незрозумілим, як там з'явився CO2.

Дослідники спробували визначити, чи був CO2 доставлений на поверхню Європи в результаті ударів метеоритів, або ж він утворився на її поверхні в результаті взаємодії з магнітним полем Юпітера.

За їхніми словами, визначення джерела вуглекислого газу допоможе встановити обмеження на хімічний склад внутрішнього океану Європи.

У двох нових дослідженнях вчені проаналізували дані про інфрачервоне випромінювання CO2 від поверхні Європи, отримані за допомогою JWST.

Одне дослідження склало карту розподілу CO2 в Європі та виявило, що його найвищий вміст розташований у регіоні площею майже 1800 квадратних кілометрів під назвою Tara Regio. У регіоні переважає "хаотична місцевість" або геологічно зруйновані матеріали, що знову спливли на поверхню.

Кількість CO2, виявлена ​​в цьому регіоні, який має одну з наймолодших рельєфів на поверхні Європи, вказує на те, що він був отриманий із внутрішнього джерела вуглецю.

Вчені заявили, що CO2 утворився в підповерхневому океані Європи та вийшов на поверхню в геологічно недавньому часовому масштабі. Це свідчить про те, що підземний океан супутника містить вуглець, який є одним із важливих інгредієнтів утворення життя.

Інше дослідження також виявило, що CO2 на поверхні Європи надходить зсередини та змішується з іншими сполуками.

"Хоча дослідники не могли розрізнити, чи було це неживе чи живе джерело, результати обох досліджень доповнюють один одного та підтверджують висновок про те, що підповерхневий океан Європи містить велику кількість вуглецю", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря. Йдеться про період з 26 по 28 вересня.

Також ми писали, що нещодавно на Сонці стався корональний викид маси. Потік плазми спрямувався в бік Землі.

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