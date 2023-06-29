Вблизи Хортицы ученые обнаружили исторические артефакты
После подрыва Каховской ГЭС река Днепр обмелела. Теперь на ее дне ученые находят исторические артефакты. Об одной из них — у острова Хортица — они рассказали на днях.
Об этом пишет Суспільне.
Артефакты вблизи Хортицы
Об исторических артефактах, найденных после обмеления Днепра, рассказал научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Олег Тубольцев.
Он сообщил, что уже нашли часть греческой амфоры, пуговицу XVIII века и пушечное ядро. Ученые датируют эти находки периодами начиная со времени энеолита и заканчивая ХХ веком.
"Среди находок есть поздняя бронза, срубная культура, бабинская культура, средняя бронза... Также ямная культура, ранняя бронза и эпоха энеолита среднестоговская культура", — рассказал Тубольцев.
Также ученые отмечают, что после обмеления Днепра в Запорожье активизировались "черные археологи".
"Находящиеся на побережье вещи имеют историческую ценность в комплексе, тогда, когда о них историки, археологи могут собрать полную информацию. Конкретно на каком участке этот обломок керамики или кремень найден, или еще какой-то предмет, все это важно, чтобы это понимали местные жители", — заявила исполняющая обязанности генерального директора НЗ "Хортица" Светлана Охрименко.
Напомним, в Севастополе обнаружили уникальный античный мавзолей во время раскопок. Эту находку в Херсонесе считают сенсацией. Археологи отмечают, что такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира.