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Вблизи Хортицы ученые обнаружили исторические артефакты

29 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вблизи Хортицы ученые обнаружили исторические артефакты
Фрагмент гранаты, найденной на Хортице, июнь 2023 года. Фото: ЧП "Хортица"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После подрыва Каховской ГЭС река Днепр обмелела. Теперь на ее дне ученые находят исторические артефакты. Об одной из них — у острова Хортица — они рассказали на днях.

Об этом пишет Суспільне.

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Артефакты вблизи Хортицы

Об исторических артефактах, найденных после обмеления Днепра, рассказал научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Олег Тубольцев.

Он сообщил, что уже нашли часть греческой амфоры, пуговицу XVIII века и пушечное ядро. Ученые датируют эти находки периодами начиная со времени энеолита и заканчивая ХХ веком.

"Среди находок есть поздняя бронза, срубная культура, бабинская культура, средняя бронза... Также ямная культура, ранняя бронза и эпоха энеолита среднестоговская культура", — рассказал Тубольцев.

Исторические артефакты. Фото: ЧП "Хортица"

Также ученые отмечают, что после обмеления Днепра в Запорожье активизировались "черные археологи".

"Находящиеся на побережье вещи имеют историческую ценность в комплексе, тогда, когда о них историки, археологи могут собрать полную информацию. Конкретно на каком участке этот обломок керамики или кремень найден, или еще какой-то предмет, все это важно, чтобы это понимали местные жители", — заявила исполняющая обязанности генерального директора НЗ "Хортица" Светлана Охрименко.

Исторические артефакты. Фото: ЧП "Хортица"

Напомним, в Севастополе обнаружили уникальный античный мавзолей во время раскопок. Эту находку в Херсонесе считают сенсацией. Археологи отмечают, что такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира.

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