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Новые факты об НЛО: результаты отчета NASA

15 сентября 2023 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новые факты об НЛО: результаты отчета NASA
НЛО в небе. Фото: flickr.com.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Делать выводы, что обнаруженные людьми НЛО имеют инопланетное происхождение, не совсем верно. Ученые считают, что не стоит полностью отвергать такие утверждения, поскольку галактика не ограничивается солнечной системой.

Об этом в отчете NASA "Независимое исследование непознанных аномальных явлений".

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Отчет NASA об НЛО

В NASA заявили, что они не нашли никаких доказательств того, что НЛО имеют внеземное происхождение, однако точно сказать, что такое НЛО, они не могут.

Также небольшую группу обнаруженных НЛО ученые не могут отнести к известным природным или созданным человеком явлениям.

"НЛО являются одними из самых больших тайн Земли, а причиной тайны является отсутствие высококачественных данных", — отмечает помощница администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс.

В NASA также отметили, что они планируют "расширить отчетность граждан и сотрудничать с общественностью и коммерческими пилотами для повышения качества данных об НЛО".

"Наблюдения за объектами в небе, которые невозможно идентифицировать как воздушные шары, самолеты или известные природные явления, были отмечены во всем мире, однако есть ограниченные высококачественные наблюдения", — добавляют в отчете.

Напомним, недавно в Пентагоне рассекретили, как выглядит НЛО. Характеристику удалось узнать через людей, которые чаще всего видели нераспознанные летательные объекты.

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