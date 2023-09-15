Нові факти про НЛО: результати звіту NASA

НЛО у небі. Фото: flickr.com.

Робити висновки, що виявлені людьми НЛО мають інопланетне походження, не зовсім правильно. Науковці вважають, що не варто повністю відкидати такі твердження, оскільки галактика не обмежується Сонячною системою.

Про це у звіті NASA "Незалежне дослідження непізнаних аномальних явищ".

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Звіт NASA про НЛО

У NASA заявили, що вони не знайшли жодних доказів того, що НЛО мають позаземне походження, однак сказати точно, що таке НЛО, вони не можуть.

Також невелику групу виявлених НЛО вчені не можуть віднести до відомих природних або створених людиною явищ.

"НЛО є одними з найбільших таємниць Землі, а причиною таємниці є відсутність високоякісних даних", — зазначає помічниця адміністратора Управління наукових місій NASA Нікола Фокс.

У NASA також зазначили, що вони планують "розширити звітність громадян та співпрацювати з громадськістю та комерційними пілотами, аби підвищити якість даних про НЛО".

"Спостереження за об’єктами в небі, які неможливо ідентифікувати як повітряні кулі, літаки чи відомі природні явища, були помічені в усьому світі, однак є обмежені високоякісні спостереження", — додають у звіті.

Нагадаємо, нещодавно у Пентагоні розсекретили, який вигляд має НЛО. Характеристику вдалося дізнатися через людей, які найчастіше бачили нерозпізнані літальні об'єкти.