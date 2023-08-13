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Новая находка археологов: в Каире раскопали гигантскую статую малоизвестного фараона

13 августа 2023 15:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новая находка археологов: в Каире раскопали гигантскую статую малоизвестного фараона
Археологи во время работы. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В юго-восточном районе Каира группа археологов обнаружила гигантскую статую фараона. Она принадлежит фараону, который был почти неизвестен в широких кругах — Псамтику I.

Об этом сообщает Eexpress.co.uk.

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Как известно, ранее группа археологов уже проводила раскопки на этом месте, однако ничего не нашла. И только после того, как ученые уже завершили работу, один из них воскликнул, что наткнулся на что-то твердое.

Когда место принялись расчищать, медленно начала появляться гигантская статуя. Сначала было обнаружено большое туловище, изготовленное из кварцита, одного из самых ценных материалов в Древнем Египте, а затем была раскопана гигантская голова.

Сначала исследователи полагали, что статуя принадлежит фараону Рамзесу, однако иероглифы, которые нашли археологи, указывали на то, что это малоизвестный фараон Псамтик И.

Египтолог Крис Наунтон объяснил, что воспоминания и записи о Псамтике ограничены и расплывчаты. Исследователи знают, что он правил Египтом 54 года, начиная с 664 г. до н. э., когда страна уже потеряла статус сверхдержавы и начала медленное падение в нищете.

Напомним, недавно китайские археологи обнаружили скелет гигантской панды в гробнице древнего императора. Возраст такой находки составляет около 2000 лет.

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