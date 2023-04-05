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Никогда не опускайте крылышки: на станции Вернадского показали пингвиненка, который хочет взлететь

5 апреля 2023 23:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские исследователи со станции "Академик Вернадский" показали забавное видео с пингвиненком Адели, который отчаянно хочет взлететь.

Ученые разместили видео на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

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"Никогда не опускайте крылышки! Даже если сейчас вы не можете летать, это не мешает вам об этом мечтать и действовать. Однажды даже самые невероятные мечты могут стать реальностью", — поделились в центре.

 

"Прислушаемся к советам и мечтаем о мирной свободной жизни, верим в Украину и ВСУ и активно машем крылышками для Победы" , — добавили ученые.

Напомним, астрономы нашли инопланетный мир, в котором есть два солнца и активная песчаная буря. Ученые обнаружили этот мир на расстоянии от Земли, которая составляет всего 70 мировых лет, и заметили, что в нем находятся силикатные облака.

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