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Ученым удалось снять на видео гигантский лабиринт на Марсе. Как он выглядит?

19 октября 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как выглядит гигантский лабиринт на Марсе — ученые показали впечатляющее видео
Иллюстрация планеты Марс в космосе. Изображение: Vito Technology, Inc.
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Ученые постоянно ведут наблюдение за Марсом, подробно изучая местность планеты. Часто их исследования приводят к увлекательным открытиям. Одним из удивительных мест, найденных на Красной планете, является долина Маринерис. Там скрывалась уникальная структура, получившая название "Лабиринт ночи".

Видео гигантского марсианского "лабиринта", заинтересовавшего исследователей своей ни на что непохожей геологией, опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА).

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Вокруг Марса уже давно вращаются земные спутники, благодаря которым ученые могут изучать четвертую от Солнца планету.

Недавно с помощью орбитального аппарата ESA Mars Express удалось запечатлеть невероятные марсианские пейзажи.

Позже специалисты, используя имеющиеся топографические данные и снимки региона, полученные от космического аппарата, создали видео. Оно частично содержит кадры компьютерной визуализации.

 

Как ученые исследуют Марс
ESA Mars Express возле Марса. Иллюстрация: ESA

Что известно о долине Маринерис и Лабиринте ночи

Как утверждают исследователи, протяженность долины составляет более 4 тыс. км. В то же время Лабиринт ночи простирается на 1200 км.

Уникальный комплекс "лабиринтов" из пересекающихся каньонов окружен крупнейшими вулканами в Солнечной системе.

 

Как выглядит Лабиринт ночи на Марсе
Каньоны Лабиринта ночи на Марсе. Скриншот из Youtube

По мнению ученых, именно из-за вулканов в этой местности образовалась эта удивительная структура. Когда вулканы заставили кору Красной планеты растянуться вверх, образовав в ней трещины.

Масштабы Лабиринта ночи действительно впечатляют. Некоторые из мест каньона имеют ширину до 30 км, а глубину до 5 км. Для сравнения, ширина Гранд-Каньона от 6 до 29 км, а максимальная глубина — 1857 м.

Массивные оползни в Лабиринте ночи усеяли дно некоторых каньонов обилием песка. Один из таких оползней был замечен орбитальным аппаратом NASA "Викинг", он простирается на удивительные 40 км дном каньона.

 

Ученые показали увлекательный пейзаж Лабиринта ночи на Марсе
Каньон Лабиринта ночи вблизи. Скриншот из Youtube

Пока исследователям Красной планеты известно слишком мало о прошлом долины Маринер. В то время как Большой Каньон на Земле образовался под действием эрозии реки Колорадо, марсианский эквивалент являлся в основном результатом тектонических разломов земной коры. Однако среди ученых существует мнение, что вода, возможно, сыграла определенную роль, изменив ландшафт каньона миллиарды лет назад.

Так что пока нельзя исключать гипотезу, согласно которой на Марсе существовали реки, формировавшие ландшафты планеты.

Но, пока, нам остается любоваться фантастическими видами Марса:

 

Ранее мы писали, что исследователям удалось найти растение, способное снабжать колонии на Марсе кислородом и пищей.

Напомним, мы сообщали, сколько человек нужно для создания колонии на Марсе.

Также мы рассказывали, что Илон Маск запланировал дату испытательного полета на Марс, который совершит ракета SpaceX Starship.

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