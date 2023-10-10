Ученые из Оксфорда впервые напечатали нервные клетки на 3D-принтере

Исследователь. Иллюстративное фото: pixabay

Исследователям Оксфордского университета удалось напечатать нервные клетки на 3D-принтере. Это они сделали в первый раз.

Об этом написали в пресс-службе университета.

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Исследование ученых

Ученые провели тестирование полученного материала на мышах. После того, как провели имплантацию в срезы мозга, клетки смогли с успехом интегрироваться в ткани подопытных животных, где удалось создать нервные отростки и обеспечить движение нейронов.

Схема создания нервных клеток при исследовании. Фото: Оксфордский университет

Ученые планируют улучшить технику печати, чтобы создать более сложные многослойные ткани коры головного мозга, которые будут имитировать архитектуру мозга человека.

Напечатанная на 3D-принтере двухслойная ткань коры головного мозга, визуализирована срезом мозга мыши. Фото: Оксфордский университет

Изучение головного мозга

Клетки, которые будут напечатаны на 3D-принтере, можно использовать не только для того, чтобы лечить травмы головного мозга, но и изучать основы его познания.

Напомним, ранее в Оксфорде разработали вакцину против малярии. Ученым удалось увеличить уровень ее эффективности до 75%.

Также ученые отмечают, что коронавирус очень мутирует. Уже приходят опасные сообщения о новом варианте Covid в Англии и Шотландии.