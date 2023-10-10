Ученые из Оксфорда впервые напечатали нервные клетки на 3D-принтере
Исследователям Оксфордского университета удалось напечатать нервные клетки на 3D-принтере. Это они сделали в первый раз.
Об этом написали в пресс-службе университета.
Исследование ученых
Ученые провели тестирование полученного материала на мышах. После того, как провели имплантацию в срезы мозга, клетки смогли с успехом интегрироваться в ткани подопытных животных, где удалось создать нервные отростки и обеспечить движение нейронов.
Ученые планируют улучшить технику печати, чтобы создать более сложные многослойные ткани коры головного мозга, которые будут имитировать архитектуру мозга человека.
Изучение головного мозга
Клетки, которые будут напечатаны на 3D-принтере, можно использовать не только для того, чтобы лечить травмы головного мозга, но и изучать основы его познания.
Напомним, ранее в Оксфорде разработали вакцину против малярии. Ученым удалось увеличить уровень ее эффективности до 75%.
Также ученые отмечают, что коронавирус очень мутирует. Уже приходят опасные сообщения о новом варианте Covid в Англии и Шотландии.