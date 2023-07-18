Врата в ад на Земле — как выглядят, где находятся и что о них известно

Огненный кратер в Туркменистане, который называют воротами в ад. Фото: Shutterstock

Врата в ад — звучит фантастически и больше похоже на название фильма. Однако они действительно существуют на Земле и открыли их сами люди более 50 лет назад. Что еще не менее удивительно — внутри среди страшного пламени и песка удалось обнаружить жизнь.

Где находится самое страшное место на планете, как оно выглядит и что удалось обнаружить ученым, рассказываем далее в материале.

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Как ученые открыли ворота в ад

История началась в 1971 году в Туркменистане — недалеко от поселения Дарваза в пустыне Каракум советские геологи обнаружили скопление подземного газа и начали бурение разведывательной скважины. Но случайно они наткнулись на подземную каверну (пустоту). В результате образовалась гигантская дыра, наполненная газом. Ширина этого образования 70 м, а наибольшая глубина – 20 м.

Позже было решено поджечь кратер, предполагалось, что газ выгорит полностью через несколько лет. Однако учёные недооценили объемы запасов. Полость горит до сих пор, хотя прошло уже более 50 лет. Интересно, что ее даже хорошо видно из космоса.

Местные быстро дали название этому страшному месту — "Врата в ад".

Врата в ад в пустыне Каракум. Фото: fa.al-ain.com

Как внутри адской воронки нашли жизнь — история бесстрашного исследователя

Совершенно все вокруг этого кратера необитаемое и пустынное: ни растений, ни животных, только камни, пески и адский убийственный огонь.

Однако одному бесстрашному путешественнику и исследователю из Канады Джорджу Коронису удалось обнаружить внутри жизнь! Он также стал первым в мире человеком, спустившимся на дно кратера глубиной 30 м. Произошло это в ноябре 2013 года.

Целью Корониса было собрать почву на дне кратера, чтобы понять, могут ли какие-либо организмы существовать в подобных условиях.

Исследователь Джордж Коронис у кратера Дарваза. Фото: google.com

Если кто-то думает, что спуститься на дно горящего кратера легко, он очень сильно ошибается. На подготовку у ученого ушло полтора года.

Коронис был одет в жаронепроницаемый костюм, имел при себе аппарат для дыхания и специальное альпинистское снаряжение по кевлару, иначе оно оплавилось бы от сильной жары.

Свои ощущения при спуске в кратер исследователь сравнил с пребыванием на другой планете. Вокруг тысячи языков пламени и страшный гул от горящего газа. Возможно, именно такая атмосфера и царит в самом аду.

Исследователь Джордж Коронис спускается внутрь кратера Дарваза. Фото: google.com

Человек, которому удалось побывать внутри адских ворот и вернуться назад, сделал большое открытие для науки. Коронис нашел бактерии, которые живут на дне кратера и чувствуют себя отлично при высоких температурах. Странным оказалось то, что эти бактерии нигде не встречаются на поверхности земли, живя в небольшой экосистеме на дне раскаленного кратера.

Обнаружение таких форм жизни очень важно с точки зрения астробиологии, ведь на многих планетах вне Солнечной системы условия напоминают адский кратер Дарваза.

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