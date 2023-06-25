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Ученые раскрыли реальную причину смерти Клеопатры

25 июня 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые раскрыли реальную причину смерти Клеопатры
Девушка с макияжем Клеопатры. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые до сих пор спорят о причине смерти царицы Клеопатры. Одни считают, что она сама покончила с собой, другие доказывают, что она умерла от укуса ядовитой кобры.

Об этом пишет издание UA Portal.

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Причина смерти Клеопатры

Ученые считают, что Клеопатра покончила с собой в 30 году до нашей эры в городе Александрия в возрасте 39 лет. Причиной смерти называют поражение войск в битве с римлянами.

В трудах Плутарха, Страбона и Диона Кассия, царица скончалась от укуса ядовитой кобры. Внести ядовитую змею в покои Клеопатры было очень тяжело, ведь они очень хорошо охранялись. Ей помог крестьянин, пронесший пресмыкающееся в корзине с инжиром. Корзину оставили в покоях царицы: она пожелала, чтобы змея укусила ее неожиданно.

По мнению ученых из Германии, причиной смерти Клеопатры было отравление смесью из опиума и растений болиголова и аконита.

Напомним, в центральной части французской столицы археологи обнаружили ранее неизвестное захоронение. Французские археологи открыли ранее неизвестное захоронение времен античного города Лютеция.

Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.

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