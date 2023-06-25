Науковці розкрили реальну причину смерті Клеопатри

Дівчина з макіяжем Клеопатри. Фото: Google

Науковці досі сперечаються щодо причини смерті цариці Клеопатри. Одні вважають, що вона сама вкоротила собі віку, інші доводять, що вона померла від укусу отруйної кобри.

Про це пише видання UA Portal.

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Причина смерті Клеопатри

Науковці ввжають, що Клеопатра вкоротила собі віку в 30 році до нашої ери в місті Олександрія у віці 39 років. Причиною смерті називають поразку її військ у битві з римлянами.

У працях Плутарха, Страбона і Діона Касія, цариця померла від укусу отруйної кобри. Внести отруйну змію у покої Клеопатри було надзвичайно важко, адже вони дуже добре охоронялись. Їй допоміг селянин, який проніс плазуна у кошику з інжиром. Кошик залишили в покоях цариці: вона побажала, щоб змія вкусила її несподівано.

На переконання вчених з Німеччини, причиною смерті Клеопатри було отруєння сумішшю з опіуму і рослин болиголову і аконіту.

Нагадаємо, в центральній частині французької столиці археологи знайшли раніше невідоме поховання. Французькі археологи відкрили раніше невідоме поховання часів античного міста Лютеція.

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