Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Площадь айсьерга составляет 1550 км.

Исследователи показали первые кадры огромной глыбы льда площадью 1550 км. Этот гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Бранта в конце января 2023 года.

Соответствующие кадры обнародовала британская правительственная научная организация British Antarctic Survey.

Начало путешествия огромного айсберга

Когда летняя команда покидала близлежащую исследовательскую станцию BAS Halley, они буквально стали свидетелями начала путешествия массивного айсберга A81, отколовшегося от шельфового ледника Бранта, отправившегося в море Ведделла.

Ученым удалось запечатлеть уникальные кадры в тот момент, когда они уже находились в воздухе, покидая исследовательскую станцию, а изображения, которые им удалось сделать, показывают динамическую природу айсберга, окруженного мелкими глыбами льда, также отколовшимися от шельфового ледника Антарктиды.

Что известно об айсберге A81

Гигантская глыба льда площадью 1550 км получила название айсберг A81. Известно, что он откололся от ледника в конце января 2023, когда гигантская трещина прошла через весь ледник — позже она получила название Пропасть-1.

По словам гляциолога доктора Оливера Марга, изучающего шельфовый ледник Бранта, известно, что сейчас огромная глыба льда дрейфует примерно в 85 километрах от своего "места рождения".

При этом ученые отмечают, что откол подобной гигантской глыбы льда от шельфового ледника Антарктиды является естественным процессом вдоль береговой линии континента. Однако исследователи отмечают, что A81 является своеобразным рекордсменом и стал вторым по величине айсбергом в этом регионе за последние два года.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО заявили, что самые известные ледники мира исчезнут менее чем через 30 лет. Под угрозой Доломитовые Альпы в Италии, парки Йосемити и Йеллоустоун в США и гора Килиманджаро в Танзании.