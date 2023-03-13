Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди
Дослідники показали перші кадри величезної брили льоду площею 1550 км². Цей гігантський айсберг відкололася від шельфового льодовика Бранта наприкінці січня 2023 року.
Відповідні кадри оприлюднила британська урядова наукова організація British Antarctic Survey.
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Початок подорожі величезного айсберга
Коли літня команда залишала довколишню дослідницьку станцію BAS Halley, вони буквально стали свідками початку подорожі масивного айсберга A81, який відколовся від шельфового льодовика Бранта, який вирушив у море Ведделла.
Науковцям вдалося відобразити унікальні кадри в той момент, коли вони вже знаходилися в повітрі, залишавши дослідницьку станцію, а зображення, які їм вдалося зробити, показують динамічну природу айсберга, оточеного дрібними брилами льоду, які також відкололися від шельфового льодовика Антарктиди.
Що відомо про айсберг A81
Гігантська брила льоду площею 1550 км² отримала назву айсберг A81. Відомо, що він відколовся від льодовика наприкінці січня 2023 року, коли гігантська тріщина пройшла через весь льодовик — пізніше вона отримала назву Прірва-1.
За словами гляціолога доктора Олівера Марга, який вивчає шельфовий льодовик Бранта, відомо, що зараз величезна брила льоду дрейфує приблизно за 85 кілометрів від свого "місця народження".
При цьому науковці відзначають, що відкол подібної гігантської брили льоду від шельфового льодовика Антарктиди є цілком природним процесом уздовж берегової лінії континенту. Однак дослідники зазначають, що A81 є своєрідним рекордсменом і став другим за величиною айсбергом у цьому регіоні за останні два роки.
Нагадаємо, раніше у ЮНЕСКО заявили, що найвідоміші льодовики світу зникнуть менш ніж через 30 років. Під загрозою Доломітові Альпи в Італії, парки Йосеміті та Єллоустоун у США та гора Кіліманджаро в Танзанії.